تراجع إضافي في إيرادات آبل مع نتائج مخيبة لمبيعات آي فون

نيويورك: سجلت شركة آبل انخفاضاً جديداً في الإيرادات (بنسبة 1,4%)، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الربع الثالث من سنتها المالية المتعثرة التي طُبعت خصوصاً بتباطؤ في مبيعات هواتف “آي فون”، على ما أعلنت المجموعة الأمريكية الخميس.

وقالت آبل في بيان إن صافي الدخل والإيرادات الفصلية بلغ 19,9 مليار دولار (بارتفاع بنسبة 2,3%) و 81,8 مليار دولار على التوالي، في أداء فاق توقعات المحللين.

وبعدما شكّلت رافعة رئيسية للمجموعة منذ أكثر من عقد، سجلت هواتف “آي فون” تراجعاً خلال الربع الأخير، مع انخفاض المبيعات بنسبة 2,4 %، وهو تراجع تخطى توقعات السوق.

ويُعوّض هذا التباطؤ جزئياً من خلال نشاط الخدمات، الذي يتضمن متجر التطبيقات “آب ستور” App Store وخدمة البث التدفقي “آبل ميوزيك” وخدمات تخزين البيانات عن بُعد (الحوسبة السحابية).

وبات هذا الفرع في المجموعة الأمريكية التي تتخذ مقراً في كوبرتينو (كاليفورنيا)، يشكّل أكثر من ربع (26 %) حجم إيرادات الشركة، بعدما كان في الأصل يركّز بالكامل على أجهزة الكمبيوتر والاكسسوارات المتصلة.

(أ ف ب)