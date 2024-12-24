تراجع البتكوين مع قرب نهاية عام الارتفاع القياسي

نيويورك: تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وبلغ سعر البتكوين في تعاملات صباح اليوم بنيويورك 93944 دولارا للوحدة الواحدة بانخفاض قدره 14 ألف دولار تقريبا عن أعلى مستوى له والذي سجله يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع العملة الرقمية إلى متوسط حركتها خلال الخمسين يوما الماضية وهو ما يراه البعض سببا للحذر.

وقالت كاتي ستكوتون المحلل الفني في شركة فيرليد ستراتيجيس إن اختبار متوسط الحركة الذي يتم مراقبته عن كثب يبرر “العودة إلى التحيز المحايد” في ظل مرحلة التراجع للعملة المشفرة.

ويعكس تراجع البتكوين توقعات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل، وهي التوقعات التي خففت الحماس للمضاربة الذي أثارته تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن اعتزامه تخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة في الولايات المتحدة، إلى جانب تأييد الجمهوريين لفكرة تكوين احتياطي وطني من البتكوين على غرار احتياطي النفط الخام.

وفي أحدث التطورات الأمريكية تم اختيار السيناتور بيرني مورينو المؤيد للعملات المشفرة لعضوية لجنة البنوك في مجلس الشيوخ. وتتوقع صناعة الأصول الرقمية طفرة بناء على غلبة أنصار العملات المشفرة في إدارة ترامب القادمة.

يذكر أن البتكوين ارتفعت بنسبة 125% خلال العام الحالي وهو ما يتجاوز بشدة العوائد على أدوات الاستثمار التقليدية مثل الأسهم والذهب.

(د ب أ)