تراجع البورصات الخليجية وسط تحذيرات من رفع الفائدة الأمريكية ومخاوف تصاعد حرب غزة

■ دبي – رويترز: تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أمس الأحد وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال جيروم باوِل رئيس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة الماضي أن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها ربما يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.

وواصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضاً 1.5 في المئة بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطا.

ونزل سهم شركة «عَلَم» 2.3 في المئة وسهم «مصرف الراجحي»، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1 في المئة.

كما واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضاً 0.9 في المئة. وخسر سهما «صناعات قطر» و»الملاحة القطرية» 2.2 في المئة وثلاثة في المئة على الترتيب.

كما تراجع سهم «بنك قطر الوطني»، الأكبر في منطقة الخليج، 2.1 في المئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.3 في المئة وسط مكاسب لجميع الأسهم تقريباً. وقفز سهما «الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني» و»مجموعة طلعت مصطفى» 6.9 في المئة و8.1 في المئة على الترتيب.