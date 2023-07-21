تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 5.5% خلال يونيو

الرباط: ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، اليوم الجمعة، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل تباطؤه إلى 5.5 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي من 7.1 في مايو/ أيار و7.8 في أبريل/ نيسان.

وكانت أسعار التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير/ شباط الماضي عندما وصلت إلى 10.1 بالمئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.6 بالمئة.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو/ حزيران ارتفاعا 0.1 بالمئة على أساس شهري و5.6 بالمئة على أساس سنوي.

(رويترز)