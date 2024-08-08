تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 25.2 بالمئة في يوليو

القاهرة: تراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر، إلى 25.2 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، نزولا من 27.1 بالمئة في يونيو/ حزيران السابق له، في تراجع لأسعار المستهلك للشهر الخامس على التوالي.

جاء ذلك في بيانات صادرة، الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أشار خلاله أن التضخم الشهري نما بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع يونيو.

ولم تتأثر أسعار المستهلك في مصر بزيادة أسعار الخبز بنسبة 300 بالمئة التي أقرت نهاية مايو/ أيار الماضي، فيما يتوقع أن تظهر تأثيرات رفع أسعار الوقود والمواصلات التي تمت الشهر الماضي، على أسعار المستهلك لشهر أغسطس/ آب الجاري.

وعلى أساس سنوي، بلغ تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 28.6 بالمئة في يوليو الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الحبوب بنسبة 32.4 بالمئة والدواجن بنسبة 19 بالمئة، والألبان والجبن والبيض بـ35.8 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 45.1 بالمئة، وزادت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 25.1 بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والوقود والغاز بنسبة 12.3 بالمئة.

كان التضخم تجاوز في مصر مستوى 35 بالمئة في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي منذ تعويم سعر صرف العملة في مارس/ آذار الماضي.

(الأناضول)