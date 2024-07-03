تراجع التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ 8 أشهر بشكل أسرع من المتوقع

أنقرة: تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في تباطؤ أسرع من المتوقع بالمقارنة مع الذروة التي كان تم تسجيلها في شهر أيار/ مايو الماضي، مما يضع أسعار المستهلك على مسار التباطؤ الحاد خلال أشهر الصيف.

وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء، والتي أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء، انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 71.6% في شهر حزيران/ يونيو، مقابل 75.5% في الشهر السابق.

وبلغ نسبة الزيادة الشهرية للأسعار، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي، 1.6%، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من عام.

ويشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا الانخفاض سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم بعد دورة تشديد نقدي قوية أدت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.

(د ب أ)