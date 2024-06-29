تراجع جيش الاحتلال من شمال غربي رفح وشهداء بقصف على مدينة غزة- (فيديوهات)

غزة: انتشلت الطواقم الطبية، السبت، جثامين 5 شهداء فلسطينيين بعد تراجع الجيش الإسرائيلي من منطقة في شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كان قد توغل فيها الجمعة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي مدينة غزة.

وتراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة “الشاكوش” شمال غربي مدينة رفح بعد نحو 24 ساعة على توغلها فيها.

وذكرت مصادر طبية أن المسعفين انتشلوا 5 شهداء من منطقة “الشاكوش” بعد تراجع الجيش الإسرائيلي منها.

خبر معتاد ….

منذ الصباح وحتى هذه اللحظة ، حي الشجاعية غرب مدينة غزة ، يقصف باطنان من المتفجرات دون توقف ، اسرائيل تدمر الحي للمره الثالثة وتركب ابشع المجازر .

الاوضاع كارثية وصعبة للغاية داخل الحي . pic.twitter.com/3QmfTei4bO — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 28, 2024

فيما قال شهود عيان إن الدبابات والجرافات العسكرية الإسرائيلية دمرت نحو 5 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الدفيئات الزراعية في منطقة شمال غربي رفح كانت تعتبر آخر أراض مزروعة بالخضروات في القطاع.

والجمعة، توغل الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاكوش ضمن منطقة المواصي غربي مدينة رفح ما أدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من خيامهم إلى مدينة خان يونس (جنوب).

وجاءت حركة النزوح بعد قصف عدد من الخيم وإحراقها في مخيم النازحين الواقع بأقصى شمال غربي رفح، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى من النازحين، حسب ما أفاد شهود عيان.

وفي مدينة غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الغازي في حي الصبرة جنوبي المدينة، وفق مصادر طبية.

كما أفاد شهود عيان باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المدنيين في حديقة البلدية وسط مدينة غزة.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف يستهدف عشرات المنازل والطرقات والبنى التحتية في الحي.

الناس في #غزة تعبت، هم ليسوا حديد هم بشر، عشرات المرات نزحوا هرباً من موت يلاحقهم.. هم صابرين صامدين مجاهدين محتسبين، لكنهم بشر من لحم ودم لهم قُدرتهم على التحمل، اليوم بعد أكثر من 265 يوماً من الإبادة هذه الطاقة بدأت تنفذ مع الجوع و العطش والموت.. المطلوب منا أن نتحرك بكل ما… pic.twitter.com/EpnpPIaWZh — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) June 28, 2024

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن “الكثير من المناشدات وصلتنا من العائلات المحاصرة بحي الشجاعية منذ أيام”.

وأضاف أن “مصابين ما زالوا محاصرين في منازلهم التي تتعرض لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية”.

وناشد الدفاع المدني في غزة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستجابة العاجلة لاستغاثة العائلات المحاصرة في الحي والوصول إلى المنازل المستهدفة لإنقاذ الجرحى والأحياء.

"الله يبعتلنا صاروخ يريحنا "

"وين نروح وين نروح" اكثر جملتين سمعتهم خلال اليومين من غزة . شكلكم مش مستوعبين حجم المأساة والكارثة والانهيار النفسي الان في قطاع غزة . مايحدث الان حرفياً لا يطاق ، الدبابات في نصف المخيمات الانسانية في المواصي .

المشاهد في الاسفل من مواصي خانيونس… pic.twitter.com/kp7IvCJl19 — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 28, 2024

(الأناضول)