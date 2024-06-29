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تراجع جيش الاحتلال من شمال غربي رفح وشهداء بقصف على مدينة غزة- (فيديوهات)

29 - يونيو - 2024

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غزة: انتشلت الطواقم الطبية، السبت، جثامين 5 شهداء فلسطينيين بعد تراجع الجيش الإسرائيلي من منطقة في شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كان قد توغل فيها الجمعة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي مدينة غزة.

وتراجعت الآليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة “الشاكوش” شمال غربي مدينة رفح بعد نحو 24 ساعة على توغلها فيها.

وذكرت مصادر طبية أن المسعفين انتشلوا 5 شهداء من منطقة “الشاكوش” بعد تراجع الجيش الإسرائيلي منها.

فيما قال شهود عيان إن الدبابات والجرافات العسكرية الإسرائيلية دمرت نحو 5 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الدفيئات الزراعية في منطقة شمال غربي رفح كانت تعتبر آخر أراض مزروعة بالخضروات في القطاع.

والجمعة، توغل الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاكوش ضمن منطقة المواصي غربي مدينة رفح ما أدى إلى نزوح آلاف الفلسطينيين من خيامهم إلى مدينة خان يونس (جنوب).

وجاءت حركة النزوح بعد قصف عدد من الخيم وإحراقها في مخيم النازحين الواقع بأقصى شمال غربي رفح، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى من النازحين، حسب ما أفاد شهود عيان.

وفي مدينة غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الغازي في حي الصبرة جنوبي المدينة، وفق مصادر طبية.

كما أفاد شهود عيان باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المدنيين في حديقة البلدية وسط مدينة غزة.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف يستهدف عشرات المنازل والطرقات والبنى التحتية في الحي.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن “الكثير من المناشدات وصلتنا من العائلات المحاصرة بحي الشجاعية منذ أيام”.

وأضاف أن “مصابين ما زالوا محاصرين في منازلهم التي تتعرض لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية”.

وناشد الدفاع المدني في غزة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستجابة العاجلة لاستغاثة العائلات المحاصرة في الحي والوصول إلى المنازل المستهدفة لإنقاذ الجرحى والأحياء.

(الأناضول)

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  1. يقول جلال:
    يونيو 29, 2024 الساعة 12:55 م

    هذا التراجع الشكلي يريدون توظيفه أنه سيكون
    انسحابا ضمن اتفاق لإطلاق الأسرى.يبجب تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل قبل اي تبادل للأسرى.بغير ذلك خداع وتضليل
    مهما كانت الضمانات.

    رد

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