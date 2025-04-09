تراجع الدولار أمام الين والفرنك السويسري

سيدني: خسر الدولار بعض مكاسبه أمام الين والفرنك السويسري، وهما من أصول الملاذ الآمن، اليوم الأربعاء مع تزايد مخاوف أسواق الأسهم العالمية من الفرض الوشيك لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 104 بالمئة على الصين وهو ما دفع اليوان الصيني إلى مستويات قياسية منخفضة.

ولم يبد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي مؤشر على التراجع عن الزيادة الجديدة البالغة 50 بالمئة في الرسوم على الصين، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة، متهما بكين بالتلاعب باليوان لتعويض الرسوم.

وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون للوساطة “إذا حدث ذلك، فربما يتعين أن نودع أي آمال متبقية في تجنب الاقتصاد الأمريكي الركود العميق”.

وأضاف “يبدو أن رسالة البيت الأبيض هي أن الضرب سيستمر حتى يفرض إرادته”.

وبلغ الدولار بالفعل أعلى مستوى على الإطلاق مقابل اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.4288 متجاوزا أعلى مستوى سابق عند 7.3765 يوان.

(رويترز)