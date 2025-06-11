تراجع الدولار وسط ارتفاع التضخم بأمريكا والتوصل لاتفاق مع الصين

نيويورك: تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أكبر اقتصاد في العالم بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.

وتقلصت خسائر الدولار بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق تجاري ستزود الصين بموجبه الولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة بينما ستسمح واشنطن ت المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الاتفاق يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية 55 بالمئة على السلع الصينية المستوردة. وأشار المسؤول إلى أن الصين ستفرض رسوما جمركية 10 بالمئة على الواردات الأمريكية.

وعلى صعيد البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، وهو مقياس للتضخم الأساسي، 0.1 بالمئة فقط في مايو أيار بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في أبريل نيسان.

وكتبت ألكسندرا ويلسون-إليزوندو، الرئيسة التنفيذية العالمية لحلول الأصول المتعددة لدى غولدمان ساكس لإدارة الأصول، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “بلغ التضخم في مايو أقل من المتوقع، مما يعكس قلة التأثير الفوري الناجم عن الرسوم الجمركية، نظرا لاستخدام الشركات المخزونات الحالية أو تعديلها للأسعار ببطء بسبب الطلب غير المؤكد”.

وأضافت “إذا ظل التضخم تحت السيطرة أو تأثر سوق العمل، فمن المرجح أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة مستقبلا. نتوقع أن يُبقي المجلس أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، لكننا نرى مسارا لخفضها لاحقا هذا العام”.

وفي تعاملات اليوم، استقر الدولار عند 144.91 ين بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة، في حين ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1461 دولار. وتراجعت الأسهم الأمريكية عن بعض مكاسبها، مع تحسن المعنويات تجاه العملة الأمريكية.

ويضع متداولو عقود الفائدة قصيرة الأجل احتمالا نسبته 68 بالمئة بأن يخفض بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر أيلول، مقارنة 57 بالمئة قبل صدور البيانات.

وانخفض الدولار 0.3 مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8203 فرنك.

(رويترز)