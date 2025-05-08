تراجع الروبية الهندية إلى أقل مستوياتها منذ 4 أسابيع في ظل التوترات بين الهند وباكستان

نيودلهي: تراجعت الروبية الهندية أمام الدولار في التعاملات الأوروبية اليوم الخميس في ظل تزايد المخاوف من تداعيات تصاعد التوترات بين الهند وباكستان وتأثير ذلك على شهية المستثمرين للمخاطرة.

في رد عسكري مدروس ومتناسب، استهدفت القوات المسلحة الهندية صباح اليوم رادارات وأنظمة دفاع جوي في مواقع متعددة داخل باكستان.

ووفقا لبيان صحافي صادر عن مكتب الإعلام الحكومي الهندي، تم تحييد أحد الأهداف المهمة بنجاح، وهو نظام دفاع جوي متمركز في مدينة لاهور الباكستانية.

وأفادت مصادر دفاعية بأن القوات الجوية الهندية نشرت أنظمة صواريخ الدفاع الجوي “سودارشان تشاكرا” من طراز “إس400-” الليلة الماضية لمواجهة أهداف تقترب من المجال الجوي الهندي.

كما صعدت باكستان من حدة إطلاقها النار عبر خط السيطرة باستخدام قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة في مناطق في قطاعات كوبوارا، وبارامولا، وأوري، وبونش، ومندهار، وراجوري في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان

وأمام الدولار، انخفضت الروبية اليوم إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع تقريبا مسجلة85.80 روبية لكل دولار.

وإذا واصلت الروبية اتجاهها الهبوطي، فمن المرجح أن تستقر نسبيا حول مستوى 87 روبية لكل دولار.

(د ب أ)