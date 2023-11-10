تراجع الطلب على السفر عالمياً بعد حرب غزة

■ نيويورك – رويترز: أظهرت بيانات لشركة «فوروارد كيز» لتحليل حركة السفر تراجع حجوزات الطيران الدولية على مستوى العالم منذ اندلاع أحدث صراع بين إسرائيل والفلسطينيين خاصة في الأمريكتين مع إلغاء الناس رحلاتهم إلى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم.

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس قسم التحليلات في «فوروارد كيز»، في بيان «هذه الحرب مأساة إنسانية كارثية ومفجعة نشهدها جميعا يومياً على شاشات التلفزيون… هذا من شأنه أن يجعل الناس يعزفون عن السفر إلى المنطقة، كما أنه يؤثر على ثقة الناس في السفر إلى أماكن أخرى».

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية من الأمريكتين عشرة في المئة في الأسابيع الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بعدد التذاكر الصادرة قبل ثلاثة أسابيع من الهجوم، وفقا لبيانات تذاكر الطيران من «فوروارد كيز». كما تراجعت حركة السفر في الشرق الأوسط مع انخفاض تذاكر الطيران الدولية الصادرة في المنطقة تسعة في المئة في الفترة نفسها. وانخفضت حجوزات الطيران الدولية للسفر إلى المنطقة 26 في المئة في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الهجوم.

وانخفضت حجوزات الطيران الدولية خمسة في المئة في المتوسط عبر المناطق مما أثر على التعافي في حركة السفر عالميا بعد الجائحة.

وقال بونتي أن الحجوزات قبل يوم واحد من الهجوم أظهرت أن السفر الجوي العالمي في الربع الأخير من العام سيتعافى بنسبة 95 في المئة مقارنة مع مستويات 2019، لكن اعتباراً من أواخر أكتوبر تشرين الأول انخفضت التوقعات إلى 88 في المئة