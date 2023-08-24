تراجع النفط لليوم الرابع فيما أثر تحسن توقعات الإمدادات على السوق

سنغافورة: تراجع النفط لليوم الرابع فيما أثرت توقعات تحسن الإمدادات على سوق يعاني من تباطؤ الطلب بين أكبر المستوردين.

وتم تداول العقود الآجلة لنفط غرب تكساس الوسيط بأقل من 79 دولارا للبرميل بعدما تراجع بنسبة 1.8% أمس الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتجري إدارة جو بايدن محادثات مع فنزويلا لاستكشاف رفع مؤقت للعقوبات التي عرقلت مبيعات نفطها. وهذا يأتي علاوة على زيادة في الصادرات من إيران الشهر الجاري.

وتعرقل ارتفاع أسعار الخام الذي بدأ في أواخر حزيران/ يونيو على مدار الأسبوعيين الماضيين جراء تدهور الوضع الاقتصادي في الصين وإشارات إلى أن معدل الفائدة الأمريكي سوف يحتاج لأن يظل أعلى لفترة أطول.

(د ب أ)