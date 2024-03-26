تراجع الولادات في اليابان يرغم شركة محلية على وقف إنتاج حفاضات الأطفال

طوكيو: قررت شركة تصنيع حفاضات يابانية الانسحاب من سوق منتجات الأطفال في اليابان بسبب انهيار معدل المواليد في البلاد، وبدلاً من ذلك ستعزز نشاطها في مجال منتجات الحماية الصحية للبالغين.

وفي اليابان، “يتراجع الطلب على حفاضات الأطفال بسبب عوامل عدة، من بينها انخفاض معدل الولادات”، وفق ما أوضح ناطق باسم شركة تصنيع الورق “أوجي هولدينغز” لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وستتوقف الشركة في أيلول/ سبتمبر المقبل عن صنع الحفاضات، بعدما تراجع الإنتاج بأكثر من 40% مقارنة بالذروة التي بلغها في عام 2001، ولم يعد يتجاوز 400 مليون وحدة منتجة سنوياً.

مع ذلك، ستزيد “أوجي هولدينغز” إنتاجها من حفاضات البالغين في اليابان، وذلك بسبب الطلب المتزايد على هذه المنتجات بسبب ازدياد معدلات شيخوخة السكان.

وتضمّ اليابان أكبر عدد من السكان المسنّين في العالم بعد موناكو، وقد وصل عدد المواليد في البلاد إلى مستوى قياسي منخفض جديد في عام 2023 منذ أن بدأت هذه الإحصائيات في عام 1899 (تراجع في النمو السكاني بنسبة 5,1% على مدى عام واحد). وفاق عدد الوفيات في البلاد العام الماضي عدد المواليد بنسبة اثنين إلى واحد.

ومع ذلك، ستظل شركة “أوجي هولدينغز” حاضرة في قطاع حفاضات الأطفال، ولكن فقط في الخارج (إندونيسيا وماليزيا)، حيث تعتزم تعزيز إنتاجها ومبيعاتها المحلية.

في العام الماضي، دق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ناقوس الخطر بشأن الشيخوخة السكانية المتسارعة في البلاد.

وتتكون خطة الحكومة بشكل أساسي من تعزيز المساعدات المالية للعائلات وتحسين الوصول إلى مراكز الرعاية النهارية.

ويرى مراقبون كثر أن الانهيار في معدل المواليد في اليابان ناجم أيضاً عن المفاهيم الصارمة للأبوّة والعمل والعلاقات بين الجنسين في المجتمع الياباني.

(أ ف ب)