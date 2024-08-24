تراجع جيش الاحتلال من شمال خان يونس يكشف عن جثث وأشلاء ودمار واسع- (صور وفيديوهات)

غزة: كشف تراجع الجيش الإسرائيلي، السبت، من مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، السبت، عن دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات الفلسطينيين.

وتركز الدمار الكبير في منطقة مدينة “حمد السكنية”، حيث دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الشقق السكنية وسوت أبراجاً بالأرض، وفقاً لشهود عيان.

وأوضح الشهود أن هناك عشرات المباني السكنية التي سويت بالأرض في مناطق شمالي مدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات تجريف لأراضي وممتلكات المواطنين.

هكذا أصبحت مدينة حمد صباح هذا اليوم بعدما تراجع جيش الاحتلال منها دمار كبير في كل مكان حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/xo1rBGI0Sf — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) August 24, 2024

وذكر الشهود أن طواقم الدفاع المدني والصحية والصليب الأحمر الدولي تبحث عن مفقودين في الأماكن التي توغل إليها الجيش الإسرائيلي واستهدفها.

ولفت الشهود إلى انتشال عدد من الجثامين والأشلاء المقطعة شمالي مدينة خان يونس، حيث تم نقلها إلى مستشفى “ناصر” بالمدينة.

جرافة اسرائيلية تدمر برج من ابراج مدينة حمد في خانيونس pic.twitter.com/JAKtbnVNjE — وضاح ملحم (@MlhmWdah60971) August 24, 2024

وتسبب توغل الجيش الإسرائيلي في شمال خان يونس بتهجير آلاف الفلسطينيين قسراً من منازلهم إلى المناطق الغربية ووسط القطاع.

وخلال الأيام الماضية، توغلت الآليات الإسرائيلية في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس، لكنها تراجعت السبت، وتتموضع الآن في المناطق الشرقية للمدينة.

هكذا أصبحت مدينة حمد صباح هذا اليوم بعدما تراجع جيش الاحتلال منها. دمار كبير جدا في كل مكان. pic.twitter.com/auY6zYSfdU — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) August 24, 2024

آثار الدمار في مدينة حمد شمال غرب خانيونس بعد انسحاب الاحتلال بشكل جزئي pic.twitter.com/ERbBAEKZjr — فلسطين بوست (@PalpostN) August 24, 2024

(الاناضول)