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تراجع جيش الاحتلال من شمال خان يونس يكشف عن جثث وأشلاء ودمار واسع- (صور وفيديوهات)

منذ 10 دقائق

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غزة: كشف تراجع الجيش الإسرائيلي، السبت، من مناطق شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، السبت، عن دمار واسع في المباني السكنية وممتلكات الفلسطينيين.

وتركز الدمار الكبير في منطقة مدينة “حمد السكنية”، حيث دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عشرات الشقق السكنية وسوت أبراجاً بالأرض، وفقاً لشهود عيان.

وأوضح الشهود أن هناك عشرات المباني السكنية التي سويت بالأرض في مناطق شمالي مدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات تجريف لأراضي وممتلكات المواطنين.

وذكر الشهود أن طواقم الدفاع المدني والصحية والصليب الأحمر الدولي تبحث عن مفقودين في الأماكن التي توغل إليها الجيش الإسرائيلي واستهدفها.

ولفت الشهود إلى انتشال عدد من الجثامين والأشلاء المقطعة شمالي مدينة خان يونس، حيث تم نقلها إلى مستشفى “ناصر” بالمدينة.

وتسبب توغل الجيش الإسرائيلي في شمال خان يونس بتهجير آلاف الفلسطينيين قسراً من منازلهم إلى المناطق الغربية ووسط القطاع.

وخلال الأيام الماضية، توغلت الآليات الإسرائيلية في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس، لكنها تراجعت السبت، وتتموضع الآن في المناطق الشرقية للمدينة.

 

(الاناضول)

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