تراجع حاد في الأرباح الصافية لغازبروم

موسكو: أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” الثلاثاء أن أرباحها الصافية في النصف الأول من العام 2023 تراجعت إلى 3,1 مليارات دولار في ظل استغناء أوروبا عن موارد الطاقة الروسية على خلفية النزاع في أوكرانيا.

فبعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بغزو أوكرانيا في العام الماضي، تسابقت دول أوروبية كانت تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي الروسي، على إيجاد مصادر أخرى للتزود بالمادة.

الثلاثاء أعلنت غازبروم أن أرباحها الصافية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت إلى 296 مليار روبل (2,8 مليار يورو) من 2,5 تريليون روبل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لغازبروم فاميل ساديغوف إن التراجع سببه خصوصا ضعف الروبل.

(أ ف ب)