تراجع حجم المساعدات إلى قطاع غزة.. وتكدس الشاحنات أمام مطار العريش

القاهرة- “القدس العربي”:

شهدت الأيام الأخيرة انخفاضا في معدل إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي” إن حركة إدخال الشاحنات تواجه عراقيل من الاحتلال، وإن أمس الأحد، مثل أقل الأيام من حيث عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء الأزمة.

ولفتت المصادر إلى أن 8 شاحنات فقط تمكنت من دخول القطاع فيما اصطفت عشرات الشاحنات أمام معبر العوجة في انتظار إجراءات التفتيش التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

وبينت المصادر أن الشاحنات تمثلت في اثنتين تحملان مساعدات و6 شاحنات تحمل غاز طهي وسولارا.

ويأتي انخفاض معدل دخول الشاحنات في وقت كثف الاحتلال غاراته على مدينة رفح والجانب الفلسطيني من المعبر.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، استمرار تكدس مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الانسانية والاغاثية أمام مطار العريش.

انخفاض حجم المساعدات التي تدخل القطاع، أكده متحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عدنان أبو حسنة، وقال إن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية لقطاع غزة تراجع بصورة كبيرة، بسبب إغلاق متظاهرين إسرائيليين معبر كرم أبو سالم احتجاجا على إدخال المساعدات.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن المنظومة الإنسانية على وشك الانهيار إن لم يتم اتخاذ إجراءات دراماتيكية أو إجراءات حقيقية على الأرض.

وتابع أن هناك تطورات خطيرة في الأوضاع الصحية حيث مئات الآلاف من المرضى والانتشار الكبير للأمراض المعدية.

وزاد: “الأونروا” أعلنت أن 3 من أصل أربعة فلسطينيين في غزة يشربون مياها ملوثة وهذا يؤدي إلى انتشار أمراض الكبد الوبائي والتهاب السحايا وكثير من الأمراض التي اندثرت ولكنها تعود مرة أخرى إلى القطاع.

ولفت إلى أن “استمرار الأوضاع بهذه الطريقة واستمرار إغلاق المعابر من قبل المتظاهرين الإسرائيليين ومنعهم دخول أي شيء إلى غزة يحتم وقوع كارثة لم تكن مسبوقة”.

ويأتي انخفاض معدل المساعدات التي تدخل القطاع، في وقت يعاني فيه مئات الآلاف من النازحين بمناطق قطاع غزة المختلفة من نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب، ما يهدد حياتهم ويعرضهم للموت البطيء.

إلى ذلك استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، خلال الساعات الماضية، طائرتين من دولتي قطر والإمارات تحملان كميات من المساعدات لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري، إنه تم تفريغ شحنة الطائرتين من المساعدات الطبية والغذائية والتجهيزات، ونقلهما إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وبلغ إجمالي الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 600 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، من بينها 490 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفودًا مختلفة.

وشهد معبر رفح البري في شمال سيناء خلال الساعات الماضية، تنقل 397 شخصًا بين مصر وقطاع غزة.

وقال مصدر في المعبر، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادما من قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري 383 شخصًا، بينهم 34 جريحا ومريضا و60 مرافقًا و289 مواطنا فلسطينيا، بينما غادر الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر بوابة المعبر 14 مواطنا فلسطينيا.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لا ترى بديلا سوى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة وقصيرة.

جاء ذلك، خلال استقباله وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو المجلس “أدم سميث” زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الخدمات العسكرية، الذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة.