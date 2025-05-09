تراجع شعبية حكومة نتنياهو لأدنى مستوى منذ بداية العام

القدس: أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل انخفاض شعبية حكومة بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري 2025، بعد هجوم جماعة الحوثي اليمنية على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وجاء في نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد “لازار” أن التحالف الحكومي في حال جرت انتخابات اليوم سيحصل على 48 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام 2025، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة.

وعزت الصحيفة هذا التراجع إلى الهجوم الصاروخي اليمني على مطار بن غوريون، وتعليق رحلات معظم شركات الطيران الأجنبية، وإرسال أوامر استدعاء احتياط الجيش تمهيدا لتوسيع الاحتلال بقطاع غزة، وقضية الأسرى المحتجزين لدى حركة “حماس”.

وأضافت: “هذا (أصوات الحكومة) يقارن بـ62 مقعدا لكتلة المعارضة، وهي أغلبية تسمح بتشكيل ائتلاف من دون الأحزاب العربية”.

وأشارت إلى أنه في استطلاع الأسبوع الماضي، حصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 50 مقعدا فيما حصلت أحزاب المعارضة على 60 مقعدا وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

(الأناضول)