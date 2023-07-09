تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا الأسبوع الماضي

بغداد: تراجعت صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت معدل 122 ألف برميل يوميا.

ووفق ما نشرته وكالة “شفق” الإخبارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد ، انخفضت “صادرات العراق النفطية لأمريكا بمقدار 94 ألف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه .

وطبقا للوكالة ، بلغت الصادرات النفطية العراقية لأمريكا الأسبوع الماضي بمعدل 216 الف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن “متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت خمسة ملايين و833 ألف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 124 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ خمسة ملايين و709 آلاف برميل يوميا.

( د ب أ )