تراجع صادرات النفط السعودية لثالث شهر على التوالي

الرياض: أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي) اليوم الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو حزيران مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2021 مع تفضيل كبار المشترين الآسيويين للنفط الروسي الأرخص سعرا.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام 6.8 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران منخفضا حوالي 1.8 بالمئة من 6.93 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ولم يتغير إنتاج السعودية من النفط الخام في يونيو حزيران تغيرا يُذكر عن الشهر السابق وسجل 9.96 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت المخزونات بواقع 1.45 مليون برميل لتبلغ 149.69 مليون برميل.

وعالجت المصافي المحلية في يونيو حزيران 2.56 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، وهو عدد أقل من مايو أيار بواقع 28 ألف برميل يوميا، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بواقع 65 ألف برميل يوميا إلى 543 ألف برميل يوميا.

وهبطت صادرات البلاد من المنتجات النفطية بواقع 26 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 1.35 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وأظهرت بيانات ناقلات من مصادر تجارية الشهر الماضي ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي في يونيو حزيران.

وأظهرت بيانات حكومية أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا ارتفعت أيضا إلى مستوى قياسي في يونيو حزيران، مع استمرار المصافي في اقتناص خام إسبو الروسي على الرغم من تقلص الخصم في مقابل الخامات المعيارية الدولية.

وأعلنت السعودية هذا الشهر أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا لشهر ثالث ليشمل سبتمبر أيلول، مضيفة أن الخفض ربما يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض.

ورفعت المملكة أسعار سبتمبر أيلول لأغلب النفط الخام الذي تصدره إلى آسيا بعد الإعلان عن تمديد خفض الإنتاج.

(رويترز)