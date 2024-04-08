تراجع طفيف للتضخم في مصر رغم انخفاض قيمة العملة

القاهرة: أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في ظل الجهود التي تبذلها السلطات للحد من تأثير الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه المصري بعد قرار تحريره في الشهر الماضي.

وذكر جهاز الإحصاء اليوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك في المناطق الحضرية ارتفع خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 3ر33% مقابل 7ر35% خلال شباط/فبراير الماضي. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر بنسبة 1% وهو ما يقل بشدة عن المعدل المسجل في شباط/فبراير ليسجل أقل مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بحسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار سلة الأغذية والمشروبات التي تمثل المكون الأكبر من مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 45% سنويا و7ر0% شهريا خلال الشهر الماضي.

كان الكثيرون من المحللين يتوقعون ارتفاعا جديدا في التضخم بعد قرار السلطات تحرير سعر الصرف يوم 6 آذار/مارس الماضي، والذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 38% بعد استقرارها على مدى اكثر من عام في السوق الرسمية. وساهم قرار تحرير سعر الصرف الذي طال انتظاره في موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة قروض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، تلاها موافقة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على تقديم قروض جديدة لمصر.

(د ب أ)