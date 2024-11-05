تراجع طفيف للنفط وسط ترقب للانتخابات الأمريكية واجتماع مجلس نواب الشعب في الصين

سنغافورة: تراجعت أسعار النفط قليلا الثلاثاء وسط غموض بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة الماضية عقب تأجيل أوبك+ خطط زيادة الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا (0.2 بالمئة) إلى 74.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة مسجلا 71.33 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي “نحن الآن في الهدوء الذي يسبق العاصفة”، مضيفا أن المستثمرين يركزون على نتيجة الانتخابات الأمريكية واجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين الذي قد يعلن عن المزيد من إجراءات التحفيز.

وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الأحد تأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهر من ديسمبر كانون الأول وسط ضعف في الطلب وارتفاع الإمدادات من خارج أوبك.

(رويترز)