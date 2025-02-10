تراجع طفيف لمعدل التضخم في مصر

القاهرة/دبي – وكالات: أظهرت بيانات نشرها «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر أمس الإثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 24 في المئة في يناير/كانون الثاني على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر/كانون الأول.

ومعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللاً قد توقع الأسبوع الماضي تراجع التضخم في مصر إلى 23 في المئة في يناير/كانون الثاني، بدعم من «تأثير سنة الأساس».

وارتفعت أسعار جميع المجموعات في يناير/كانون الثاني من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 20.2 في المئة، والنقل 33.6 في المئة، والترفيه 48 في المئة على أساس سنوي. وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وبلغ معدل التضخم في المدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38.0 في المئة في سبتمبر/أيلول من عام 2023. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024 كان قد انخفض إلى 26.5 في المئة.

ووفقا لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5 في المئة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.1 في المئة على أساس شهري، وسجلت خدمات الرعاية الصحية زيادة 4.6 في المئة.

وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في مصر في زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07 في المئة في عام 2024. ويعتبر كبح جماح التضخم هدفاً رئيسياً لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطات السياسة النقدية التي سمحت بانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% تقريباً، منذ حوالي عام، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء وغيرها من السلع كجزء من جهود الحصول على تمويلات خارجية والخروج من الأزمة الاقتصادية. وكجزء من هذه التحركات رفع «صندوق النقد الدولي قيمة برنامج إقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، في حين أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن ضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر ذروته في سبتمبر/أيلول 2023 عندما سجل 38% سنوياً، في ظل انهيار سعر صرف العملة المحلية. وفي حين تباطأ التضخم بعد ذلك كجزء من تحسن تدفقات النقد الأجنبي، أدت قرارات خفض دعم الطاقة والعديد من السلع إلى تقليص وتيرة تراجع التضخم على الأقل على المدى القريب. وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير/كانون الثاني إلى 21.8 في المئة من 23.2 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.

وفي الأسبوع الماضي عدل بنك الاستثمار الأمريكي «غولدمان ساكس» توقعاته لمعدل التضخم في مصر بنهاية العام الحالي إلى 13.4% مقابل 10.5% وفقا للتوقعات السابقة، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، متوقعاً في الوقت نفسه تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم خلال العامين المقبلين. في الوقت نفسه أبقى البنك على توقعاته لخفض الفائدة في مصر بمقدار 200 نقطة أساس (نقطتين مئويتين) خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، ثم إلى 16% في نهاية العام.