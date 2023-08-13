تراجع عجز ميزانية الأردن 16 بالمئة حتى مايو

عمان: تراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الصادرة، الأحد، إن عجز الميزانية قبل المنح بلغ 506.5 ملايين دينار (714.1 مليون دولار)، مقابل 603.6 ملايين دينار (851 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من 2022.

وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 489.5 دينار (690.2 مليون دولار) حتى مايو، بتراجع 12.8 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للموازنة الأردنية، حتى نهاية مايو بنسبة 59.4 بالمئة إلى 17 مليون دينار (23.9 مليون دولار)، مقابل 41.9 مليون دينار (.59مليون دولار) على أساس سنوي.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي الدين العام بلغ حتى نهاية مايو 39.39 مليار دينار (55.5 مليار دولار)؛ ليشكل 113.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتتوقع موازنة العام الحالي، أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وأن يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.

وفيما يتعلق بالدين العام، فإن الموازنة تتوقع أن يبلغ 45 مليار دولار، يشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة.

(الأناضول)