تراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 31% خلال 9 شهور

عمان: تراجعت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال أول تسعة شهور من العام الحالي بنسبة 31%، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وقالت دائرة الإحصاءات، في بيانات أوردتها قناة (المملكة) الأردنية على موقعها الإلكتروني السبت، إن “قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي حوالي 35,6 مليون دينار مقابل 52,3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة المستوردات الأردنية من سوريا خلال أول تسعة شهور من العام الحالي بنسبة 23,5% لتصل إلى 41,5 مليون دينار مقابل 33,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة توقع إعادة فتح التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل.

وقال القضاة إن التصدير من معبر جابر – نصيب والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة يتوقع أن يبدأ أمام حركة الشاحنات قريبا بانتظار جاهزية الجانب السوري.

(د ب أ)