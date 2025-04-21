تراجع كبير للدولار والأسهم الأمريكية

نيويورك: تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة مع انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الإثنين مع تزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية نتيجة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وانتقاداته القوية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2.4% في نهاية التعاملات، ليقل بنسبة 16 عن مستواه القياسي الذي تم تسجيله منذ شهرين. كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 2.5% في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.6%.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مسيرة التراجع قبل صدور تقارير نتائجها المالية للربع الأول خلال الأيام المقبلة.

(أ ب)