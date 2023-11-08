تراجع مؤشرات معظم البورصات الخليجية مع ترقب تصريحات لرئيس المركزي الأمريكي

■ دبي – رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض أمس الأربعاء في ظل ترقب المتعاملين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول حول أسعار الفائدة.

وتعتقد الأسواق المالية أن المركزي الأمريكي قد فرغ من دورة التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة) الأصعب منذ عقود، ويكثف المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل منذ أن أظهرت بيانات الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بعض العلامات على التباطؤ.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالسعودية التداولات منخفضا 0.2 في المئة إلى 10929 نقطة، متأثراً بهبوط سهم «الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات» 2.4 في المئة وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» 1.4 في المئة.

وقال جورج بافيل، المدير العام لشركة «كابكس دوت كوم» للشرق الأوسط، أن سوق الأسهم السعودية تواصل التداولات ضمن نطاق محدد على مدى أمسين الماضيين بعد التعافي إلى حد ما. وأضاف «ربما يواصل الاتجاه في أسواق النفط، وكذلك خفض إنتاج الخام، التأثير على المعنويات».

وظلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، تحت ضغط بعد الانزلاق إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، وتعمقت خسائرها بفعل مخاوف إزاء تضاؤل حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين. وفي دبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.6 في المئة إلى 3965 نقطة مدفوعاً بتراجع سهم «إعمار» العقارية اثنين في المئة.

وذكر بافيل أن بورصة دبي سجلت بعض التصحيحات السعرية بعد سلسلة من المكاسب. وتابع «ربما يواصل المتعاملون مراقبة مستجدات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وكذلك التوتر الجيوسياسي في المنطقة الذي قد يفاقم التقلبات.

وأغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي متراجعاً 0.1 في المئة إلى 9546 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 2.5 في المئة إلى 23987 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته بدعم من قفزة لسهم «البنك التجاري الدولي» بلغت 6.9 في المئة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الأول أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر بشكل طفيف في أكتوبر/تشرين الأول من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 في المئة في سبتمبر/أيلول وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.