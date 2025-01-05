تراجع مؤشر أسهم البورصة السعودية بتأثير جني الأرباح … والمصرية تواصل مكاسبها

رويترز: أغلقت سوق الأسهم السعودية على انخفاض أمس الأحد وسط موجة عمليات جني الأرباح لتنهي سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات، في حين واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر المكاسب للجلسة الثانية.

وهبط المؤشر القياسي السعودي 0.3 في المئة إلى 12070 نقطة مع تراجع سهم «مصرف الراجحي» 1.2 في المئة وسهم شركة «أكوا باَور» واحداً في المئة.

وفي قطر تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 10478 نقطة مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج، 1.3 في المئة وهبوط سهم «مصرف قطر الإسلامي» 2.2 في المئة.

وقال سامر حسن، كبير محللي السوق لدى «إكس.إس دوت كوم»، إن البورصة القطرية تنتظر محفزات واضحة لتحديد الاتجاه.

وأغلق المؤشر الرئيسي في سلطنة عُمان على انخفاض 0.1 في المئة ليسجل 4570 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.6 في المئة إلى 7839 نقطة.

وكانت بورصتا أبو ظبي ودين مغلقتين أمس في عطلتهما الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 في المئة إلى 30184 نقطة مدعوما بارتفاع سهم «السويدي إليكتريك» 8.4 في المئة.