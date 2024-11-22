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تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7 % في أكتوبر

منذ ساعة واحدة

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الرباط: قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.7 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 0.8 في المئة في سبتمبر/ أيلول و1.7 في المئة في أغسطس/ آب.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تتحكم في معدلات التضخم في المغرب 0.5 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 0.7.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا 0.3 في المئة على أساس شهري، و2.4 في المئة على أساس سنوي.

(رويترز)

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