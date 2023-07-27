تراجع معظم بورصات الخليج باستثناء قطر بعد رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة

أغلقت معظم البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس، بعد أن رفعت البنوك المركزية في المنطقة أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

ويميل مصدرو النفط والغاز في الخليج إلى اتباع تحرك سعر الفائدة الاتحادي إذ أن معظم عملات المنطقة مرتبطة بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات منها الدولار.

وتراجع المؤشر الرئيسي السعودي 0.5 بالمئة، متأثرا بانخفاض 2.3 بالمئة لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، ونزول 0.9 بالمئة لسهم مصرف الراجحي.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة، مع تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.1 بالمئة.

ومع ذلك كانت الخسائر محدودة بسبب ارتفاع أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 1.8 بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع أرباحه 78 بالمئة في الربع الثاني.

وسجلت بورصة دبي بعض التقلبات بعد أن رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة بي.دي سويس إن المؤشر الرئيسي قد يشهد بعض تصحيحات الأسعار إذا تحرك المتعاملون لتأمين مكاسبهم نتيجة حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

وأضاف أن “السوق قد تظل قوية رغم ذلك بفضل الأسس القوية”.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1 بالمئة.

ورفع البنك المركزي السعودي المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء إلى 6 بالمئة وسعر إعادة الشراء المعاكس إلى 5.5 بالمئة وكلاهما بمقدار 25 نقطة أساس. وقالت الإمارات إنها سترفع معدل الأساس على تسهيلات الإيداع الليلية إلى 5.40 بالمئة من 5.15 بالمئة اعتبارا من الخميس.

وخالف المؤشر القطري الاتجاه ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة مدفوعا بقفزة بنسبة 4 بالمئة في شركة صناعات قطر للبتروكيماويات.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة حيث كانت معظم الأسهم في المؤشر في المنطقة السلبية بما في ذلك إيسترن كومباني التي انخفضت أسهما 2.2 بالمئة.

وقال تقي الدين إن البورصة المصرية لا تزال تحت ضغط، إذ تسجل تراجعا في أحجام التداول بينما يواصل المستثمرون الأجانب البيع.

(رويترز)