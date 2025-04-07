تراجع معظم بورصات الخليج مع تصاعد مخاوف الركود العالمي

دبي – رويترز: أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على انخفاض أمس الإثنين وسط حركة تراجع عالمية للأسهم بسبب مخاوف من ركود عالمي ناجم عن الرسوم الجمركية الكاسحة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت الصين يوم الجمعة إجراءات للرد بفرض رسوم إضافية بنسبة 34 على سلع أمريكية، مما أكد مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وانخفض مؤشر دبي 3.1 في المئة. وكان قد هبط بأكثر من ستة في المئة في وقت سابق من الجلسة. وتأثر المؤشر بانخفاض 5.7 في المئة لسهم «بنك دبي الإسلامي».

كما أغلق مؤشر أبوظبي منخفضاً 2.6 في المئة مع تراجع سهم «أدنوك للغاز» خمسة في المئة.

واصلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، خسائرها، إذ انخفضت ثلاثة في المئة على خلفية مخاوف من أن يقلل الركود المحتمل الناجم عن حرب تجارية الطلب على الخام، حتى مع استعداد تحالف «أوبك+» لزيادة المعروض.

فقط صعد المؤشر السعودي 1.1 في المئة، متخلياً عن خسائره في التعاملات المبكرة، بعد أن قفز سهما «أكوا باور» و»التعدين العربية السعودية» 6.8 في المئة و4.8 في المئة على الترتيب. وهوى المؤشر في الجلسة السابقة 6.8 في المئة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ بدء انتشار جائحة كوفيد-19 في 2020.

وقال حسن فواز رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «جيف تريد» للوساطة المالية إن النظرة المستقبلية للسوق السعودية ربما تظل سلبية ما دامت السوق بشكل عام تبقي على اتجاهها نحو تجنب المخاطرة ومواصلة أسعار النفط الانخفاض.

وانخفض المؤشر القطري 0.4 في المئة مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر مصارف الخليج، 2.3 في المئة.

كما تراجعت مؤشرات البورصات في كل من البحرين وسلطنة عمان والكويت 1.2 في المئة و0.7 في المئة و0.6 في المئة على الترتيب.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 في المئة.