تراجع نفوذ اللوبي الصهيوني في أمريكا

برز خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول /أكتوبر سؤال حول حقيقة نفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ؛ حيث يعمل اللوبي هناك بآليات معينة وممنهجة للسيطرة على المؤسسات الأكاديمية و التأثير على الاقتصاد والإعلام والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وصولاً إلى البيت الأبيض.

النشأة والهدف

نجح اللوبي الصهيوني في أمريكا على مدى عشرات السنوات في تأمين إبقاء السياسة الخارجية الأمريكية داعمة لمصالح إسرائيل وسياساتها الاستيطانية التهويدية في فلسطين، ولكن في الفترة الأخيرة، بدأ تأثير المنظمات الصهيونية في أمريكا يتراجع؛ بعد حملات التعاطف الأمريكية الشعبية غير المسبوقة مع الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشن على الشعب الفلسطيني.

وقد استفادت إسرائيل من وجود نسبة كبيرة من اليهود في الولايات المتحدة، حيث وصل عددهم إلى ستة ملايين ومائة وخمسين ألف يهودي خلال العام الجاري 2024. تمّ إنشاء لوبي يهودي صهيوني ضاغط في الولايات المتحدة، بالاعتماد على القانون الأمريكي الصادر عام 1946، والذي أعطى الحق للجماعات المختلفة في تشكيل مجموعة ضغط، يهدف إلى ضمان مصالحها من خلال استراتيجيات وتكتيكات متعددة، والتأثير المباشر، عبر الاتصال بكل من السلطة التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن محاولة التأثير غير المباشر، مثل تعبئة الرأي العام، وخلق اتجاه عام يؤثر في صانعي السياسة، لإقناعهم بقرار يحقق مصلحة لجماعة الضغط.

وتبعاً للقانون المشار إليه استطاعت الجماعات اليهودية بدعم من الحركة الصهيونية تشكيل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية أيباك عام 1959، وسجلت لدى الدوائر الأمريكية باعتبارها لوبيا صهيونيا، وتتألف لجنة “أيباك” من رئيس ومدير تنفيذي، ويقوم مجلس الاتحاد الفيدرالي اليهودي، ومنظمة “بناي بريث”، بدعم “أيباك” لخدمة الحركة الصهيونية وإسرائيل، وذلك من خلال دعم اللوبي اليهودي، وزحف نفوذه في الكونغرس الأمريكي ومواقع القرار الأخرى في الولايات المتحدة.

الكونغرس الأمريكي

وتحرص لجنة “أيباك” على أن يحضر ممثل عنها كل اجتماع مفتوح في الكونغرس الأمريكي، ليوزع البطاقات، ويتصل بكل موظف من أعلاهم درجة إلى أدناهم.

أما الاجتماعات المغلقة فيحضرها دائماً عضو من التجمع المؤيد لإسرائيل في المجلس ويطالع سجل الكونغرس بانتظام، وكل ملاحظة تدعو إلى القلق تستتبع زيارات من قبل اللجنة.

ويتضح من هذه الأمثلة مدى قوة اللوبي اليهودي الصهيوني في تأثيره على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب على حد سواء؛ والثابت أن المساندة الأمريكية لإسرائيل تتجاوز حدود مجموعة اللوبي الصهيوني، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين، أثناء عمله كسفير لإسرائيل في واشنطن، حيث قال: “أعتقد أن ارتباط الشعب الأمريكي وإدارته بإسرائيل يفوق وزن الجالية اليهودية ونفوذها في الولايات المتحدة الأمريكية” .

استثمارإسرائيلي

تجلى نهج اللوبي الصهيوني في أمريكا بذراعه الأيباك باتباع نهج المرحلية من أجل تحقيق الأهداف ، وتمحورت حول أربعة مبادئ هي ، الواقعية، التي تحدد الحد الأقصى لما تطالب به الحركة الصهيونية وإسرائيل في كل ظرف، طبقاً للأوضاع والظروف المتاحة، فضلاً عن المرونة، التي تقوم بتكييف الأشكال والوسائل، والأهم ترسيخ مبدأ اللاتراجع، الذي يعين الحد الأدنى للمطالب الصهيونية والإسرائيلية في كل ظرف، ومن ثم التصاعد أو الانتقال، بعد استنفاد مكاسب ذلك الظرف إلى مرحلة جديدة، تفصح فيها الحركة الصهيونية عن مطالب جديدة، بحيث يكون حدها الأدنى ما كان في المرحلة السابقة حداً أقصى ومطلباً كاملاً؛ وتبعاً لتلك المبادئ يمكن فهم العلاقات الإسرائيلية المتشعبة مع دول العالم.

ويجمع متخصصون أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة استطاع على مدار السنوات السابقة محاربة أعضاء الكونغرس الذين حاولوا الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية، ويتهمون عضو الكونغرس الذي يقف إلى جانب الحق الفلسطيني بمعاداة السامية، ومناهضة إسرائيل، ونجح اللوبي إلى حد كبير في إبعاد المشرعين الأمريكيين عن زيارة البلدان العربية، بقدر نجاحه في عرض وجهات نظر إسرائيل دون غيرها.

طلاب أمريكا

أصيبت إسرائيل بهلع كبير إثر التغير المتدرج في المزاج الشعبي الأمريكي لصالح الشعب الفلسطيني وآلامه ، ليصل إلى المؤسسات التعليمية ، حيث شهدت ساحات عدد كبير من الجامعات الأمريكية اعتصامات مناهضة للجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقد رفع طلاب تلك الجامعات وخاصة جامعة كولومبيا شعارات احتجاجية على الاستثمارات المالية المقدمة للشركات التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة، لتصبح تلك الجامعات مصدر إلهام للطلاب في جميع أنحاء العالم، ولتمتد حراكات الطلاب المناصرة لفلسطين إلى العديد من ساحات الجامعات في أستراليا وفرنسا وبريطانيا، داعية الى وقف عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن الفلسطيني بمساحته (27009) كيلومتر مربع ، حيث أكدّ الطلاب في شعاراتهم الممنهجة والمدروسة على نقاط محددة وضرورة وقف المجازر والعدوان الإسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقد تجاوز الطلاب في الجامعات الأمريكية تصريحات “مايك جونسون” رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي قال “إن حراكات الطلاب معادية للسامية ” ، حيث نفى الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا تصريحات جونسون، وقالوا إن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين لا تشكل تهديداً ولا تعتبر معادية للسامية بأي شكل من الأشكال.

ويمكن الجزم أن حراكات طلاب الجامعات في الغرب المنحازة للحق الفلسطيني، وخاصة الجامعات الأمريكية دالة كبرى على تراجع وانحسار نفوذ اللوبي الصهيوني في أمريكا وخاصة في المؤسسة التعليمية.

كاتب فلسطيني مقيم في هولندا