تراجع 22% في أرباح دار فالنتينو الإيطالية للأزياء في 2024

روما: قالت شركة الأزياء الإيطالية فالنتينو الجمعة إن الأرباح التشغيلية انخفضت بنسبة 22 بالمئة العام الماضي في وقت واجه فيه قطاع السلع الفاخرة تباطؤا في الطلب العالمي خاصة في آسيا.

وتعتمد مجموعات السلع الفاخرة الأوروبية حاليا على أثرياء أمريكيين لتحفيز النمو في ظل بقاء التوقعات متشائمة بشأن اقتصاد الصين. لكن بعد سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، يستعد القطاع لما قد يكون أطول ركود منذ سنوات.

وقالت فالنتينو إن التكاليف غير المتكررة أدت لانخفاض أرباحها التشغيلية إلى 246 مليون يورو (280 مليون دولار) في 2024، إذ واصلت الاستثمار في المتاجر التي تديرها بشكل مباشر.

وقالت الشركة، ومقرها روما، إن الإيرادات انخفضت بنسبة اثنين بالمئة بأسعار الصرف الثابتة إلى 1.31 مليار يورو، رغم تحقيق مبيعات جيدة في اليابان والشرق الأوسط والأمريكيتين.

(رويترز)