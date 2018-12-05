ترامب أبلغ أردوغان بأنه لا يريد أي مشاكل في صفقة مقاتلات إف-35

منذ 31 دقيقة
ترامب أبلغ أردوغان بأنه لا يريد أي مشاكل في صفقة مقاتلات إف-35

0
حجم الخط

أنقرة: قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه لا يريد أن تكون هناك أي مشاكل أمام بيع مقاتلات إف-35 لأنقرة.

وفي تصريحات للصحافيين بعد اجتماعات لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال جاويش أوغلو إن تركيا لا تتوقع أي مشاكل في سبيل شراء الطائرات من شركة لوكهيد مارتن رغم جهود في الكونغرس الأمريكي لوقف الصفقة. وقال جاويش أوغلو إن ترامب أدلى بالتصريحات لأردوغان خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الأرجنتين.

وطالب مجلس الشيوخ بوقف بيع الطائرات لتركيا إلا إذا أقر ترامب بأنها لا تمثل تهديدا لحلف شمال الأطلسي ولا تشتري العتاد الدفاعي من روسيا ولا تحتجز أمريكيين. (رويترز)

كلمات مفتاحية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار متعلقة

صحيفة أمريكية: مصير ترامب في الرئاسة معلق برشوة عرضتها منظمته على بوتين

صحيفة أمريكية: مصير ترامب في الرئاسة معلق برشوة عرضتها منظمته على بوتين

4 - ديسمبر - 2018
واشنطن بوست: دعم ترامب للرباعي الديكتاتوري في الشرق الأوسط يزيد من تجاوزاته

واشنطن بوست: دعم ترامب للرباعي الديكتاتوري في الشرق الأوسط يزيد من تجاوزاته

3 - ديسمبر - 2018
بن سلمان يصل موريتانيا وسط رفض شعبي

بن سلمان يصل موريتانيا وسط رفض شعبي

2 - ديسمبر - 2018
واشنطن بوست: المزيد من الجمهوريين يتحدّون ترامب ويتوعّدون بكشف أسباب دفاعه عن بن سلمان

واشنطن بوست: المزيد من الجمهوريين يتحدّون ترامب ويتوعّدون بكشف أسباب دفاعه عن بن سلمان

26 - نوفمبر - 2018

مختارات

تركيا تدعو السعودية إلى التحلي بالشفافية في قضية خاشقجي

تركيا تدعو السعودية إلى التحلي بالشفافية في قضية خاشقجي

منذ 46 دقيقة
“درع الشمال” تثير تراشقا وجدلا داخل إسرائيل واتهامات لنتنياهو بـ”الشعبوية”

“درع الشمال” تثير تراشقا وجدلا داخل إسرائيل واتهامات لنتنياهو بـ”الشعبوية”

منذ 1 ساعة
“منشار التأشيرة” يطال الحجاج المعارضين للسياسة السعودية ودعوات لتدويل موسم الحج

“منشار التأشيرة” يطال الحجاج المعارضين للسياسة السعودية ودعوات لتدويل موسم الحج

منذ 1 ساعة
ردا على “سي آي إيه”.. السعودية: ولي العهد لم يتواصل مع أي مسؤول حول إيذاء خاشقجي

ردا على “سي آي إيه”.. السعودية: ولي العهد لم يتواصل مع أي مسؤول حول إيذاء خاشقجي

منذ 3 ساعات

إشترك في قائمتنا البريدية