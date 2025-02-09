نيويورك بوست: ترامب يقول إنه تحدث هاتفياً مع بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب وبوتين أثناء لقائهما في هلسنكي، فنلندا، 16 يوليو 2018. ا ف ب

واشنطن- “القدس العربي”: نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وعندما سأل الصحافيون ترامب على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال “من الأفضل ألا أقول”.

وأضاف ترامب لصحيفة “نيويورك بوست”: “هو (بوتين) يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى”.

من جانبه، رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الأحد، تأكيد أو نفي التقارير بشأن محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال بيسكوف، لوكالات الأنباء الروسية، إنه “بينما تطور الإدارة في واشنطن عملها، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، وتتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة”.

وأضاف بيسكوف “أنا شخصيا قد لا أعرف شيئا، وقد لا أكون على علم بشيء. ولذلك، لا يمكنني تأكيد ذلك أو نفيه في هذه الحالة”.

وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب، وإن موسكو تنتظر كلمة من واشنطن بأنها مستعدة أيضاً.

وقال ترامب، يوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.

وفي تصريحات لصحيفة “نيويورك بوست” قال ترامب إنه “كانت له دائماً علاقات جيدة مع بوتين”، وإن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب. لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف ترامب: “آمل أن يتحقق ذلك سريعاً. يموت الناس كل يوم. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين”.

( رويترز)