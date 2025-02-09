نيويورك بوست: ترامب يقول إنه تحدث هاتفياً مع بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

واشنطن- “القدس العربي”: نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة للتفاوض على إنهاء النزاع في أوكرانيا.
وعندما سأل الصحافيون ترامب على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، قال “من الأفضل ألا أقول”.
وأضاف ترامب لصحيفة “نيويورك بوست”: “هو (بوتين) يرغب في عدم سقوط المزيد من القتلى”.
من جانبه، رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الأحد، تأكيد أو نفي التقارير بشأن محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقال بيسكوف، لوكالات الأنباء الروسية، إنه “بينما تطور الإدارة في واشنطن عملها، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، وتتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة”.
وأضاف بيسكوف “أنا شخصيا قد لا أعرف شيئا، وقد لا أكون على علم بشيء. ولذلك، لا يمكنني تأكيد ذلك أو نفيه في هذه الحالة”.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب، وإن موسكو تنتظر كلمة من واشنطن بأنها مستعدة أيضاً.
وقال ترامب، يوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال أيام لمناقشة إنهاء الحرب.
وفي تصريحات لصحيفة “نيويورك بوست” قال ترامب إنه “كانت له دائماً علاقات جيدة مع بوتين”، وإن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب. لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف ترامب: “آمل أن يتحقق ذلك سريعاً. يموت الناس كل يوم. هذه الحرب سيئة للغاية في أوكرانيا. أريد إنهاء هذا الشيء اللعين”.
( رويترز)
سيتقاسمان أوكرانيا من أجل الموارد الضخمة والمعادن النادرة فيها…لكن بإخراج دبلوماسيّ يليق بدولتين كبيرتين من
مصلحتهما عدم الصدام المباشر…ولنتذكّر مقولة هنري كيسنجر في يوم 11 أيلول سبتمبر1973 بعد أنْ دعمت الولايات المتحدة انقلاب شيلي: { إنّ الولايات المتحدة في موقفها من الانقلاب كانت مخيّرة بين الديمقراطية والاقتصاد؛ وكان طبيعيًا أنْ تنحاز إلى الاقتصاد }.لقد حفظت هذه المقولة في أرشيفي الخاصّ؛ فوجدتها بين يدي مصادفة بالأمس؛
كأنّه يقولها اليوم؛ وهو في الرمس.
إذا صحت هذه الأنباء، فإن إعلان ترامب عن حديثه مع بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا يحمل دلالات سياسية كبيرة، سواء على المستوى الدولي أو داخل الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
من جهة، قد يُنظر إلى هذا التحرك على أنه محاولة من ترامب لتعزيز صورته كرجل سلام قادر على حل الأزمات الكبرى، مستغلًا خلفيته في التعامل مع القادة العالميين خلال رئاسته السابقة. ولكن في المقابل، يثير الإعلان تساؤلات حول مدى جدية أو واقعية هذه المحادثات، خاصة في ظل غياب تأكيد رسمي من الكرملين أو الإدارة الأمريكية الحالية.
كما أن تصريحات ترامب قد تُستغل سياسيًا من قبل معارضيه، الذين يتهمونه تاريخيًا بأنه كان متساهلًا مع روسيا. من جانب آخر، قد يكون بوتين مستعدًا لاستغلال هذه التصريحات في حربه الإعلامية، سواء لإضعاف موقف إدارة بايدن أو لإظهار نفسه كقائد منفتح على الحوار.
في النهاية، إنهاء الحرب في أوكرانيا هدف يسعى إليه الجميع، لكن يبقى السؤال الحقيقي: هل تمتلك أي جهة، سواء ترامب أو غيره، النفوذ الكافي لإجبار الطرفين على التفاوض والتوصل إلى حل عملي؟
مشكلة ترمب زلات لسانه وبقه الكبير الأكبر منه حجما ومن افعاله.
وعد ترمب خلال حملته الانتخابية بانهاء الحرب الروسية الاوكرانية في خلال أربعة وعشرين ساعة من استلامه الحكم ولم يفي بذلك.
وكان حرب أوكرانيا تأجير شقة مفروشة في مانهاتن.
الان يصطدم ترمب، والذي سيوقعه الله في شر أعماله، بحقيقة الحرب وظروف ايقافها المستحيلة بالسهولة التي تهواها نفسه الطرمببة فقط to score وتسجل نقاط للتباهي ولعد الإنجازات.
لذلك وبعد تلك الوكسة الطرمببة والفشل الطرمبي الذريع، يقوم ترمب للاتصال سرا بفلاديمير وأزعاجه ربما عشر مرات في اليوم ومثلهما في الليل للتوسل ومحاولة حفظ ماء الوجه.
بالمقابل، يعلم Vlad جيدا عقد النقص ونقاط ضعف ترمب الشخصية ولن يستعجل في إنهاء الحرب ليحقق لترمب انتصار شخصي
. لن يفعل بوتن ذلك إلا بالاستجابة إلى مصالح روسيا ومصالح بوتن الشخصية كذلك.
ستتطحطم أحلام وأوهام المعتوه ترمب على صخرة المجرم بوتن الذي يتمتم الان في نفسه بما تعلمه من عربي يوم حمل القران بيده اليمنى متمتما يا جبل ما هزك ريح.
هو اتفاق على شاكلة سايكس بيكو لتضحي امريكا باوكرانيا و روسيا بسوريا. الكل رابح والكل سعيد.