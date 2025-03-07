ترامب يتوقع تحركا بشأن إيران في القريب العاجل و يبعث رسالة لخامنئي للتفاوض على اتفاق نووي

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن شيئا ما سيحدث مع إيران قريبا، مضيفا أنه يأمل في اتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وفي وقت سابق اليوم كشف اترامب أنه بعث رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة “فوكس بزنس”، الجمعة، أوضح فيها أنه أرسل الرسالة أمس الخميس.

وأكد ترامب أنه يفضل عقد صفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحذر في الوقت نفسه طهران من مغبة عدم التفاوض.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال ترامب إن إيران لا ينبغي أن تمتلك أسلحة نووية، وإنهم يفضلون التوصل إلى اتفاق نووي يسمح لإيران بالنمو والتطور.

وقال ترامب الذي وقع على الأمر التنفيذي الرئاسي الذي سيعيد إحياء سياسة “الضغط الأقصى على إيران”، إنه غير سعيد بهذا القرار لكن عليه أن “يكون صارماً مع إيران”.

في المقابل، قالت بعثة إيران إلى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة إن طهران لم تتلق بعد خطاب ترامب.

وقالت وكالة أنباء مرتبطة بأعلى هيئة أمنية في إيران إن لا جديد في تصريحات ترامب بشأن الجمهورية الإسلامية وعرضه إجراء محادثات.

وذكرت وكالة نور نيوز على منصة إكس “نمط ترامب في السياسة الخارجية: الشعارات والتهديدات والتحرك المؤقت والتراجع!”.

وأضافت “فيما يتعلق بإيران: قال أولا إنه لا يريد المواجهة، ثم وقع على سياسة أقصى الضغوط، ثم فرض عقوبات جديدة، والآن يتحدث عن إرسال رسالة إلى القيادة بدعوة إلى المفاوضات! (هذا) عرض متكرر من أمريكا”.

(وكالات)