ترامب: أريد لقاء زعيم كوريا الشمالية هذا العام

26 - أغسطس - 2025

واشنطن- سول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إنه يريد لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام، وإنه منفتح على مواصلة المحادثات التجارية مع كوريا الجنوبية.

وذكر ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في أثناء ترحيبه بنظيره الكوري الجنوبي لي جيه- ميونغ “أرغب في مقابلته هذا العام. أتطلع إلى لقاء كيم جونغ أون في المستقبل القريب”.

وعقد ترامب ولي أول اجتماع لهما في ظل ظروف متوترة.

وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق تجاري في يوليو/ تموز، والذي جنّب كوريا الجنوبية رسوما جمركية باهظة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، فإن الجانبين لا يزالان يتنازعان بشأن الطاقة النووية والإنفاق العسكري وتفاصيل صفقة تضمّنت ضخ استثمارات بقيمة 350 مليار دولار من كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وبعد اجتماعه مع ترامب، حضر لي منتدى أعمال مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية ورؤساء تنفيذيين لشركات كورية جنوبية وأكثر من 20 شركة أمريكية، منها إنفيديا وبوينغ وجنرال موتورز.

ولم تردّ كوريا الشمالية بعد على طلب للتعليق على تصريحات ترامب.

ومنذ تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني، تجاهل كيم الدعوات المتكررة من جانب الرئيس الأمريكي لإحياء الدبلوماسية المباشرة التي تبناها خلال فترة ولايته من 2017 إلى 2021، والتي لم تسفر عن أي اتفاق لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

(رويترز)

