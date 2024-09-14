ترامب: أستطيع حل “معظم المشاكل” مع كوريا الشمالية وإيران بالهاتف

لوس أنجلوس: قال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي الحالي، دونالد ترامب، إنه يستطيع حل “معظم المشاكل” المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران من خلال المكالمات الهاتفية والمفاوضات الثنائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في لوس أنجلوس، السبت، حيث سُئل ترامب عن نهجه تجاه أعداء الولايات المتحدة المحتملين في حال انتخابه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وفي إشارة إلى التقارير الإعلامية بخصوص “المنشآت النووية لكوريا الشمالية”، و”إمداد إيران روسيا بصواريخ باليستية”، قال ترامب إنه يستطيع حل “معظم المشاكل” من خلال المكالمات الهاتفية والمفاوضات الثنائية.

وأوضح ترامب: “سأتمكن من إجراء مكالمات هاتفية وحل معظم المشاكل، في الواقع، قد أحتاج إلى الاجتماع عدة مرات”.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلا عن مصادر غربية أن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران.

والجمعة، عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صورا لأجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود لقنابلها النووية.

(الأناضول)