ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع إيران مطلع الأسبوع

مورس تاون( نيوجرسي): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات “جيدة للغاية” مع وفد إيراني مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وقال ترامب للصحافيين في مطار موريس تاون بولاية نيوجرسي بينما كان يستعد للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في نادي الجولف في بيدمنستر “أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية”.

وعبّر الرئيس الأمريكي عن استيائه العميق بسبب القصف الروسي لأوكرانيا مطلع الأسبوع، وقال “أشعر بالاستياء تجاه بوتين”، في إشارة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب “لا أعلم ماذا دهاه. ماذا حدث له بحق الجحيم؟ أليس كذلك؟ إنه يقتل الكثير من الناس. أنا لست سعيدا بذلك”.

(رويترز)