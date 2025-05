ترامب: أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح قريبا- (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتقد أن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أصبح قريبا وقد يتم الإعلان عنه قريبا.

وينتظر المسؤولون الأمريكيون ردا رسميا من حماس بشأن ما قال مصدر إنه اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.

وقال ترامب أيضا للصحافيين في البيت الأبيض إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

.@POTUS: “They’re very close to an agreement on Gaza… I think we have a chance of making a deal with Iran also… If we could have a deal without bombs being dropped all over the Middle East, that would be a very good thing.” pic.twitter.com/Za76KVGrFl

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 30, 2025