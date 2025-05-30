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ترامب: أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح قريبا- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتقد أن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أصبح قريبا وقد يتم الإعلان عنه قريبا.

وينتظر المسؤولون الأمريكيون ردا رسميا من حماس بشأن ما قال مصدر إنه اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.

وقال ترامب أيضا للصحافيين في البيت الأبيض إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت حركة (حماس) إنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية في مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته أخيرا من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر الوسطاء.

(وكالات)

 

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