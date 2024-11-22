ترامب أعقل القوم في إدارة المشاغبين!

أطرف نكتة قرأتها هذه الأيام هي قول الإيكونومست، نقلا عن مساعد عمل في الإدارة الترامبية الأولى، إن ترامب معتدل مقارنة ببقية المنتمين لحركته الإيديولوجية «إرجاع أمريكا عظيمة» (أو استعادة عظمة أمريكا) المشهورة بـ«ماغا». ومصدر الإضحاك في النكتة أنها معلومة، أي تقرير لواقع بدأنا نشهد أولى علاماته في غرابة أطوار المرشحين للمناصب الوزارية في «إدارة المشاغبين» القادمة.

ومعروف أن فوز مهرج تلفزيون الواقع بالرئاسة عام 2016 قد أذهله لأنه ما كان ليتوقعه أبدا، فقد دخل السباق لهوا ولعبا وظنا بأنه سينعم بأسابيع من التسلية ومتعة التحقير من شأن الطبقة السياسية والتفاخر الكاذب بأنه عبقري بلاده وألمعيّ زمانه. وهذه عادة ثابتة في الرجل، فقد أمضى كثيرا من وقت حملة انتخابات هذا العام في تعيير كامالا هاريس بأنها متدنية الذكاء (هكذا!) علما أن لها إجازتين في العلوم السياسية والحقوق وأنها عملت مدعية عامة ثم وزيرة للعدل في ولاية كاليفورنيا، وعلما أن مستوى ترامب الذهني لا يرقى حتى إلى مستوى المواطن الأمريكي العادي المشهور بقلة الاطلاع. تطاوُل هو أحدث مصداق لقول أبي العلاء: إذا وصف الطائيَّ بالبخل مادرُ، وعيّر قُسّا بالفهاهة باقلُ/ وقالت السُّهَى للشمس أنت ضئيلة، وقال الدُّجَى يا صبحُ لونُكَ حائلُ/ وطاولت الأرضُ السماءَ سفاهة، وفاخرت الشُّهبَ الحصى والجنادلُ/فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدّي إن دهرك هازل.

ولكن بما أن أبا جهل الأمريكي ولد وفي فمه ملعقة من فضة وأنه ينعم بفحش الثراء (والناس قد مالوا إلى من عنده المالُ) فإنه بقي محصنا طيلة عمره من فاجعة أن يوقظه أحد الناس من سباته الذهني ويواجهه بحقيقته الصارخة: وأول شواهدها هي سفاهة عقله وعيّه الفاضح المتمثل في العجز عن التعبير وفي تفاهة القول وفقر المعجم إلا من بضع عشرات الكلمات هي كل زاده اللغوي. ولهذا عندما قال الروائي دون وينسلو إن «ترامب مثل موسوليني ولكن بشَعْر أغزر وإنكليزية أفصح» علق الكثيرون سائلين الروائي: هل أنت متأكد أن ترامب يعرف الإنكليزية؟! بل إن أحدهم غرد: «حسب علمي لم يكن موسوليني يعرف الإنكليزية، ولكن الأكيد أنه كان يتحدثها أفضل من ترامب»!

ترامب يعرف أن للمؤسسات ثقافة تمنعها من الانسياق خلف نزواته، فقرر ألا يرشح إلا من يتأكد له أنه سوف يخاصم المؤسسة التي من المفترض أن يقودها

ولأن الرجل لم يكن مستعدا لمفاجأة الفوز عام 2016 فقد دخل البيت الأبيض بدون مساعدين من خاصته الاجتماعية أو شيعته الأيديولوجية، واضطر للعمل مع مساعدين معظمهم من موظفي الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) أي من أهل المؤسسات الوطنية العريقة التي يسميها هو الدولة العميقة ويعدّها تنّينا بيروقراطيا لا همّ له إلا حفظ مصالح الطبقة السياسية التي ينعتها بالفاسدة، على أساس أنه هو النزيه النظيف! أما هذه المرة فقد أعد العدة وأحاط نفسه بكتيبة من المساعدين المبايعين له ملكا متوجا حاكما بأمره ومن المتحمسين لأفكاره والمتشيعين لمذهبه، بل المزايدين عليه في شطط الرأي وتطرّف الموقف، بحيث يحق أن يُعَدّ هو أعقل القوم وأرصنهم وأميلهم للاعتدال (!) كما نقلت، أو نكّتت، الإيكونومست. ولكن بما أن ترامب المعتدل هذا يعرف أن للمؤسسات ثقافة تمنعها من الانسياق خلف نزواته، فإنه قرر ألا يرشح إلا من يتأكد له أنه سوف يخاصم المؤسسة التي من المفترض أن يقودها! والدليل أنه كان يعترف بأن مرشحه لمنصب وزير العدل مات غاتز قد لا يحظى بقبول مجلس الشيوخ ولكنه كان مصرّا على تعيينه، لولا أن غاتز انسحب لتعوضه بام بوندي. ذلك أن عند ترامب حيلة قد تنطلي: مَلءُ قائمة التعيينات بمرشحين أشدّ منه غلوّا، وأوغل شذوذا عن قاعدة الكفاءة المهنية واللياقة الأخلاقية، لتوريط مجلس الشيوخ في عدم الجرأة على رفض جميع تعييناته بالجملة.

وقد أعلن ترامب حتى الآن 16 من أصل التعيينات الـ25 التي تتطلب تثبيتا من مجلس الشيوخ. وبما أن مرشحته المتطرفة لمنصب وزير الداخلية (الذي تشمل صلاحياته تنفيذ سياسات مكافحة الهجرة) كريستي نويم ستكون إحدى نجمات الإدارة القادمة، وبما أن أحد أبكر قراراته بعد 20 يناير القادم سيتمثل في تكليف الشرطة والجيش بحشد مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين لطردهم خارج البلاد، فقد رفع أحد المحتجين لافتة تقول: «2/3 زوجات ترامب كنّ مهاجرات، ما يثبت مجددا أننا في حاجة إلى المهاجرين والمهاجرات للقيام بالأعمال التي لا يرضى القيام بها معظم الأمريكيين والأمريكيات». بيان حَرِيّ بأن يُرفع إلى أبي العلاء شاهدا على البَوْن الشاسع بين سماجة الحاكم وبلاغة الشارع!

كاتب تونسي