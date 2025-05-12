ترامب: “أفكّر” في السفر إلى تركيا الخميس للمباحثات الروسية الأوكرانية

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أنّه “يفكّر” في السفر إلى تركيا الخميس من أجل محادثات محتملة بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أنّه سيقوم بهذه الخطوة إذا وجدها مفيدة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى السعودية في مستهل جولة خليجية “في الواقع لقد فكّرت في السفر إلى هناك. لا أعرف أين سأكون الخميس. لديّ العديد من الاجتماعات، لكنّني فكّرت في أن استقلّ الطائرة للذهاب إلى هناك. ثمّة احتمال، على ما أعتقد، إذا رأيت أن أمورا ستحدث”.

وأضاف “أعتقد أنّ اجتماع الخميس في تركيا بين روسيا وأوكرانيا قد يُسفر عن نتيجة إيجابية، وأظنّ أنّ الزعيمين سيحضران”، في إشارة الى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي ردّه على سؤال عمّا إذا كان سيفرض عقوبات على روسيا في حال لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، أجاب “يراودني إحساس بأنهم سيوافقون. نعم، ينتابني شعور”.

من جهتها، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو تحدّث الإثنين إلى نظيره التركي هاكان فيدان وشكر تركيا على “استضافة وتسهيل مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا”.

ورحّب روبيو الذي يرافق ترامب في جولته الخليجية بـ”احتمال الوقف الفوري لإطلاق النار”.

وحظي اقتراح إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، وهي الأولى منذ الأشهر الأولى للهجوم الروسي في 2022، بترحيب واشنطن وأوروبا.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وأجبرت الملايين على الفرار من ديارهم، في حين يسيطر الجيش الروسي الآن على حوالى خُمس مساحة أوكرانيا، بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.

وفي بيانها، أوضحت الخارجية الأمريكية أنّ روبيو وفيدان ناقشا أيضا الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والمقرّر عقده في أنطاليا، في جنوب غرب تركيا.

ومن المقرّر أن يشارك روبيو الخميس في الاجتماع الذي من المتوقّع أن يتطرّق إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا والتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في يونيو/ حزيران في هولندا.

