ترامب: أنا أدير الولايات المتحدة والعالم

واشنطن- “القدس العربي”: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رؤيته لمستقبل رئاسته، مشيرًا إلى أن ولايته الحالية تختلف جذريًا عن السابقة، حيث اعتبر نفسه هذه المرة مسؤولًا عن “إدارة البلاد والعالم”، وفقًا لما صرّح به في مقابلة حديثة مع مجلة The Atlantic نُشرت يوم الإثنين.

وقال ترامب: “في المرة الأولى، كان عليّ القيام بأمرين: إدارة البلاد والبقاء على قيد الحياة؛ كنت أواجه شبكة من الفساد. أما الآن، فأنا أدير البلاد والعالم”.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات التنفيذية المثيرة للجدل، خاصة في قضايا الهجرة والتجارة، ما أثار جدلاً واسعًا وردود فعل قانونية وسياسية قوية، سواء داخل الولايات المتحدة أو على المستوى الدولي.

ففي الملف التجاري، أثارت قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول، بما فيها شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة، موجة من الغضب العالمي. ورغم تعليق بعض هذه الرسوم حتى يوليو/ تموز، إلا أن السياسات التجارية المتقلبة أدت إلى اضطراب في الأسواق العالمية وأثارت مخاوف اقتصادية متزايدة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، توترت العلاقات مع بعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، على خلفية تصريحات ترامب المثيرة للجدل بشأن إمكانية الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، بل وحتى ضمّ كندا. وفي الوقت ذاته، ركّز الرئيس جهوده في الشهور الأولى من ولايته على محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال المقابلة، تطرّق ترامب إلى احتمالية الترشح لولاية ثالثة، وهو موضوع أثار الكثير من الجدل، خاصة في أوساط الحزب الجمهوري، حيث رفضه معظم المشرّعين واعتبروه أقرب إلى المزاح، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وقال ترامب: “هذا ليس هدفي، وأعتقد أنه سيكون أمرًا بالغ الصعوبة”.

ومن المقرر أن يزور الرئيس ترامب ولاية ميشيغان يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيشارك في تجمع جماهيري بمحافظة ماكومب، احتفالًا بمرور 100 يوم على عودته إلى المنصب.

وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، قد كتبت على منصة “X” الأسبوع الماضي: “الرئيس ترامب متحمّس للعودة إلى ولاية ميشيغان العظيمة الثلاثاء المقبل، حيث سيعقد تجمعًا شعبيًا في مقاطعة ماكومب بمناسبة مرور 100 يوم على عودته إلى منصبه”.