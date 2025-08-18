ترامب: أنهيت 6 حروب في ستة أشهر- (تدوينة)

أنقرة: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمكن من إنهاء 6 حروب في العالم خلال 6 أشهر، بمعرض رده على انتقادات وسائل إعلام أمريكية لجهود الوساطة التي يقودها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في منشور على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها، الاثنين، رد خلاله على وسائل إعلام أمريكية، مثل صحيفة وول ستريت جورنال، مشيرا إلى أنها اعتبرته مخطئا فيما يقوم به بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

ورد ترامب بشدة على الانتقادات الموجهة لوساطته في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه لا يحتاج إلى نصيحة من أولئك الذين عجزوا لسنوات عن فعل أي شيء لوقف هذا الكم الهائل من الصراعات.

وتابع ترامب: “في الأشهر الـ 6 الماضية، أنهيت 6 حروب، إحداها كانت كارثة نووية محتملة”، دون ذكر الحروب.

ووصف ترامب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها “حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن”.

وأضاف: “أنا هنا فقط لإيقافها وليس لاستمرارها، لو كنتُ رئيسا لما وقعت (الحرب) أصلا”.

ترامب أكد ثقته في أفعاله بقوله: “لا أحتاج إلى نصيحة من أولئك الذين عملوا على حل العديد من الصراعات لسنوات، وعجزوا عن فعل أي شيء لوقفها. إنهم ’أغبياء‘ بلا منطق سليم ولا ذكاء ولا فهم”.

وشدد ترامب على أنه “سيفعل ما يجب عليه فعله مهما كلف الأمر”.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، اليوم الاثنين، زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض لبحث وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

والقادة الأوروبيون الذين سيلتقيهم ترامب في البيت الأبيض إلى جانب زيلينسكي، هم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)