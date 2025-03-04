ترامب: أوروبا تنفق على الغاز الروسي أكثر من الدفاع عن أوكرانيا

أنقرة: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي ينفق على شراء النفط والغاز الطبيعي من روسيا، أكثر بكثير من انفاقه لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وانتقد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، الاثنين، استمرار الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على علاقات تجارية مع روسيا، في ظل دعم الاتحاد لأوكرانيا.

وقال: “أوروبا أنفقت أموالاً أكثر على شراء النفط والغاز من روسيا مما أنفقته في الدفاع عن أوكرانيا”.

وتأتي تصريحات ترامب هذه، بعد نشر العديد من قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسائل دعم لأوكرانيا عقب المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض.

ومساء الجمعة، شهد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، أجواءً متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي، البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة، التي يطالب ترامب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)