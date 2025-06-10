ترامب: إيران تتشدد في المفاوضات… وعراقجي يحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التصعيد

لندن – «القدس العربي»: وسط استعداد واشنطن وطهران لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز:» إن إيران أصبحت «أكثر تشددا» في المحادثات النووية.

وبالتوازي صدرت تحذيرات من البرلمان الإيراني بأن الولايات المتحدة تنصب فخاً لإيران عبر المفاوضات النووية، فيما حذر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بإصدار إي موقف ضد إيران لأنه سيستدعي منها ردا مناسبا.

وما زالت عمليات تخصيب اليورانيوم هي العقدة الأبرز في المفاوضات التي أنهت خمس جولات من منذ نيسان/أبريل الماضي، بوساطة من سلطنة عُمان.

فطهران تعتبر التخصيب خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو حق تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعت عليها، بينما تقول واشنطن إنها لن تسمح لإيران بالاحتفاظ ببرنامج عمليات التخصيب خشية امتلاك سلاح نووي.

وكانت جولات التفاوض الخمس التي عقدها الطرفان هي الأعلى مستوى من الاتصال بين البلدين منذ سحب ترامب بلاده عام 2018 من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، معيدا فرض عقوبات على إيران.

وتوقع ترامب عقد الاجتماع، الخميس، فيما رجح مصدر مطلع على التحضيرات أن يقام اللقاء الجمعة أو السبت، بعدما قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، رئيس الوفد المفاوض، «سيسافر إلى النروج يومي الأربعاء والخميس» لحضور منتدى أوسلو.

وعلى رغم التباين المعلن، نفى مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي بلوغ المفاوضات طريقا مسدودا. وقال في مقابلة مع وكالة «إرنا» الرسمية نُشرت الثلاثاء «لا أعتقد أن كلمة طريق مسدود هي المصطلح المناسب»، مؤكدا أن «أي مفاوضات على المستوى الدولي (…) تتطلب الكثير من الصبر لتحقيق نتيجة».

وأوضح أن هذا يعني أنه سواء في المناقشات المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين أو في مجالات مثل التجارة الدولية، فإن أي مفاوضات ذات طابع دولي لها حساسياتها الخاصة وتتطلب الكثير من الصبر والمثابرة حتى تصل هذه المفاوضات إلى نتيجة معينة.

طهران تعلن أنها ستزود دولا صديقة ببعض الوثائق السرية التي استولت عليها من إسرائيل

ومضى يقول إنه من غير المناسب استخلاص استنتاجات متسرعة بشأن مفاوضات لم يمضِ على انعقادها سوى بضعة أشهر، مذكرا أن مفاوضات إيران السابقة قد شهدت مراحل صعبة لكنها تجاوزتها.

واشار الى أنه فيما يتعلق بمسألة تصفير التخصيب، فقد شهدت المواقف العلنية للجانب الأمريكي تقلبات معينة والتي ربما كانت أقل حدة في المحادثات الرسمية، مع أنه لا يمكن الجزم بعدم وجود أي تقلبات على الإطلاق، ففي كل مرة طرحت فيها هذه القضية، أكدت إيران بجدية ،نفس الموقف العلني بأن تصفير التخصيب غير مقبول لديها.وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة أسلحة نووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ يصل إلى 60 % ما يتجاوز بكثير حد 3.67 % الذي حدده اتفاق 2015 بين طهران والقوى الكبرى. ووفق الوكالة، يتطلب السلاح الذري استخدام يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة.

تحذير من تفعيل آلية الزناد

ويأتي ذلك في وقت سيبحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة، ملف إيران هذا الأسبوع.

وحسب مصادر دبلوماسية، يعتزم الأوروبيون والولايات المتحدة تقديم قرار ضد إيران خلال هذا الاجتماع الفصلي، مع التهديد بإحالة الملف إلى الأمم المتحدة.

من شأن هذا الإجراء أن يمنح هذه الدول امكان تفعيل «آلية الزناد» التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو بند مُضمن في اتفاق 2015، بذريعة مخالفتها بنوده. وتنتهي صلاحية هذا البند في تشرين الأول/أكتوبر. وهددت إيران، الأحد، بتقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال اعتماد قرار في هذا الاتجاه.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تاكيشي إيواي، بأن «أي قرار غير مدروس يصدر عن مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، سيواجه برد مناسب من طهران.» وأفادت وكالة «إرنا» بأن عراقجي شدد في هذه المكالمة الهاتفية، على مواقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمتمثل في صون المصالح المشروعة والحقوق المؤكدة للشعب الإيراني من حيث استخدامه الكامل للطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني، ما وصفها «التحركات الاستفزازية الخاطئة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والترويكا الأوروبية، في تقديم قرار ضد إيران الى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وذلك في خضمّ المفاوضات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن.

وحذر عراقجي من أن «أي قرار متهور ومخرب يصدر عن مجلس المحافظين ضد إيران سيواجه برد إيراني مناسب، وستتحمل الأطراف التي تستغل الوكالة كأداة سياسية مسؤولية التداعيات المترتبة على ذلك».

ونوه بأن إيران، و»انطلاقا من مبادئها والتعاليم الإسلامية، لن تتجه أبدا نحو انتاج الأسلحة النووية، وقال: «مع ذلك، نحن لن نتراجع عن حقوق الشعب الإيراني في استخدامه السلمي للطاقة النووية.» ونقلت الوكالة الإيرانية عن وزير الخارجية الياباني ترحيبه باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، مشددا على حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

في هذه الاثناء، اتهم نواب إيرانيون الولايات المتحدة في بيان صدر، أمس الثلاثاء، بالعمل بالتنسيق مع إسرائيل وتحويل المحادثات إلى «فخ استراتيجي» لإيران، معتبرين أن «هدف واشنطن هو فرض مطالبها بالإكراه، واتخاذ مواقف مهينة تتعارض تماما مع الحقوق المشروعة للشعب الإيراني».

الوثائق السرية الإسرائيلية

وكانت إيران توعدت بأنها سترد بالمثل على إي استهداف للمنشآت النووية، وأن ردها سيكون دقيقا وذلك بعد أن أكدت أنها حصلت في عملية استخبارية، على كميات هائلة من المعلومات السرية عن إسرائيل، بما في ذلك تفاصيل البرنامج الصاروخي والنووي الإسرائيلي.

وعن ذلك قال وزير الدفاع الايراني العمید طيار عزيز نصير زاد، يوم أمس بأن العملية النوعية التي نفذتها وزارة أمن الجمهورية الاسلامية، أظهرت مرة أخرى قوة الاستشراف والتفوق الاستخباراتي الإيراني على صعيد الأمن الإقليمي والدولي.

وأصدرت وزارة الأمن الايرانية، أمس الثلاثاء، بيانا جديدا نقلته وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» اشارت فيه الى طبيعة تلك الوثائق السرية وأنها تتميز، من حيث المحتوى «بتنوع موضوعي وتتضمن أهمية إستراتيجية وتطبيقية وبحثية وعلمية، كما تشمل معلومات متنوعة جزء منها يعود الى البرامج السرية غير القانونية للأسلحة النووية الإسرائيلية، وبما يشمل المرافق والأبحاث والعلاقات مع المراكز الأمريكية والأوروبية، والبرامج النووية الحالية والمستقبلية» لإسرائيل.

وأضافت: «شمل الأجزاء الأخرى وثائق متعلقة بالبرامج العسكرية والصاروخية الإسرائيلية ووثائق فنية تعود الى مشاريع ذات استخدام عملي وفني مزدوج، بالإضافة إلى أسماء ومواصفات وصور وعناوين مجموعة من المديرين والمسؤولين والعلماء المشاركين في تلك المشاريع». وأوضحت: «إسرائيل تستعين بباحثين إسرائيليين وأيضا بباحثين من رعايا دول أخرى، وبات يتوفر بشأنهم قدر كاف من المعلومات، وأن بعض الوثائق ستنشر لإحاطة الشعب الإيراني بها، وأن بعض هذه تلك الإنجازات العلمية والبحثية التي تم الحصول عليها من إسرائيل يمكن استخدامها في إيران، وسيتم تقديمها إلى المؤسسات والجهات المعنية، كما أن كمية كبيرة من الوثائق يمكن استخدامها من قبل قواتنا المسلحة، والبعض الاخر قابل للتبادل مع الدول الصديقة أو نقلها إلى منظمات وتيارات مناهضة للصهيونية».

وقال البيان الإيراني: «هذه الوثائق تكشف بوضوح كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لعبت دور الداعم والشريك والمقاول في تطوير البرامج التسليحية للكيان الصهيوني المجرم، بينما تتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، زورا وباستخدام معايير انتقائية، أنها تسير في اتجاه غير سلمي.» وأوضح أن:» من بين الوثائق المثيرة للاهتمام التي تم الحصول عليها، هناك تقارير مزيفة عديدة قدمها الكيان الصهيوني المجرم إلى بعض الهيئات الدولية ضد برامج إيران النووية السلمية، والأكثر إثارة في هذا الامر هو انعكاس ذات الأكاذيب المخادعة في تقارير وادعاءات تلك المنظمات».