ترامب: إيران تشعر بالضعف والقلق وأعتقد أنها مستعدة لمفاوضات مباشرة

لندن ـ صنعاء – «القدس العربي»: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إيران مستعدة للدخول في محادثات مباشرة بشأن برنامجها النووي، وذلك بعد مرور يوم على إشارة طهران إلى أنها لن تتفاوض إلا من خلال وسطاء.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان)، الخميس: “انسوا الخطابات، أعتقد أنهم يريدون إجراء محادثات مباشرة”، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.

وأكد أنه يفضل إجراء محادثة فردية مع إيران، وأنه يعتقد أن ذلك يمكن أن يساعد في تسهيل إبرام اتفاقيات. وأضاف: “ارادوا استخدام وسطاء. لا أعتقد أن هذا صحيح بالضرورة بعد الآن. أعتقد أنهم قلقون. أعتقد أنهم يشعرون بالضعف، ولا أريدهم أن يشعروا بذلك.”

وكان وزير خارجية إيران عباس عراقجي قد قال، الأربعاء الماضي، إن إيران مستعدة لإجراء “مفاوضات حقيقية، من موقع المساواة وبطريقة غير مباشرة” في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب.

ويأتي ذلك بعد أن هدد ترامب إيران يوم الأحد الماضي قائلاً “إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفا لم يشهدوا مثله من قبل”.

في الأثناء، جددت روسيا دعوتها، أمس، إلى حل مسألة البرنامج النووي الإيراني سياسيا ودبلوماسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: “نعتقد أن مسألة الملف النووي الإيراني يجب مناقشتها وحلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية، فقط” . وأضاف: “وبالطبع، نعتقد أن جميع الأطراف يجب أن تحافظ على ضبط النفس الكامل في هذا الصدد، وتركز بشكل خاص على الجهود الدبلوماسية عند مناقشة جميع المشكلات” . وأردف قائلاً: “تعلمون أننا نعمل حاليا على استعادة علاقاتنا مع الولايات المتحدة، لكن إيران أيضا شريكتنا وحليفتنا، وتربطنا بها علاقات متطورة ومتعددة الأوجه” .

ونقلت “صحيفة التلغراف” البريطانية في تقرير “عن مسؤول إيراني رفيع” أن طهران أمرت بسحب عناصرها العسكريين من اليمن”. المسؤول الذي لم يكشف عن هويته أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنّب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، في حال قُتل جندي إيراني، حسب الصحيفة.

وأوضح المسؤول أن إيران تعيد تقييم استراتيجيتها في دعم الشبكات الإقليمية التابعة لها، وتركّز بدلاً من ذلك على التهديدات المباشرة من الولايات المتحدة.

ولكن رغم ما ورد في التقرير، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالاً مع رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين، مهدي المشاط، حسب وكالة سبأ في صنعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الإيراني تمنى للمجلس السياسي النجاح في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، فيما أكد المشاط استعداد الجماعة “للتعاون والتنسيق في كل ما يدحر مطامع الأعداء”.