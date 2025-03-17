ترامب: إيران “ستتحمل مسؤولية” أي هجوم يشنه الحوثيون

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن إيران “ستتحمل مسؤولية كل طلقة نار” يطلقها الحوثيون المدعومون من طهران، الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ اكثر من عام.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال “سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية والمسؤولون في إيران. وستحمل إيران المسؤولية وستتحمل عواقب” ستكون “رهيبة”.

وأضاف ترامب أن “مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون والمافيا الشريرة المتمركزة في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، تنطلق من إيران وتخطط لها إيران”.

وأوضح أن طهران تملي على الحوثيين أبسط “التعليمات والتوجيهات” وتؤمن لهم “الأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة وحتى ما يسمى الاستخبارات”.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إن حملة إدارة ترامب على الحوثيين تختلف عن تلك التي نفذتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن، مشيرة إلى أنها تشمل مجموعة أكبر من الأهداف.

وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، إن الموجة الأولى من الضربات في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعا، بما في ذلك مواقع تدريب وكبار خبراء الطائرات المسيرة الحوثيين.

وأدت الضربات الأمريكية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مقتل العشرات خلال نهاية الأسبوع.

وردا على ذلك، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجومين منفصلين على حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان في البحر الأحمر يومي الأحد والاثنين، باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز بالإضافة إلى مسيرات.

ولم تؤكد الولايات المتحدة وقوع هذين الهجومين.

وشرع الحوثيون في مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تضامنا مع الفلسطينيين.

(وكالات)