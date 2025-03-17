ترامب: إيران “ستتحمل مسؤولية” أي هجوم يشنه الحوثيون

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن إيران “ستتحمل مسؤولية كل طلقة نار” يطلقها الحوثيون المدعومون من طهران، الذين يشنون هجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن منذ اكثر من عام.
وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال “سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين، اعتبارا من الآن، نيرانا أطلقتها أسلحة إيرانية والمسؤولون في إيران. وستحمل إيران المسؤولية وستتحمل عواقب” ستكون “رهيبة”.
وأضاف ترامب أن “مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون والمافيا الشريرة المتمركزة في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، تنطلق من إيران وتخطط لها إيران”.
وأوضح أن طهران تملي على الحوثيين أبسط “التعليمات والتوجيهات” وتؤمن لهم “الأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة وحتى ما يسمى الاستخبارات”.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إن حملة إدارة ترامب على الحوثيين تختلف عن تلك التي نفذتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن، مشيرة إلى أنها تشمل مجموعة أكبر من الأهداف.
وقال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، إن الموجة الأولى من الضربات في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعا، بما في ذلك مواقع تدريب وكبار خبراء الطائرات المسيرة الحوثيين.
وأدت الضربات الأمريكية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مقتل العشرات خلال نهاية الأسبوع.
وردا على ذلك، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجومين منفصلين على حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان في البحر الأحمر يومي الأحد والاثنين، باستخدام صواريخ بالستية وصواريخ كروز بالإضافة إلى مسيرات.
ولم تؤكد الولايات المتحدة وقوع هذين الهجومين.
وشرع الحوثيون في مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تضامنا مع الفلسطينيين.
(وكالات)
الحرب قادمة لا مفر منها، في حالة نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، فإنه لن يشبه على الأرجح الحروب البرية الطاحنة التي وقعت في العقود الماضية
غالبا وزير خارجية ايران سيصرح ان الحوثي يتخذ قرارته بنفسه .
لكن بالنظر أنه في فترة ترامب السابقة تم استهداف قاسم سليماني ، فعلى الارجح انه سيتهدف ايران بشكل من الأشكال .. خصوصا ان الأمر الآن اسهل بعد انهيار نظام الاسد واضعاف حزب الله .
ما يسمى “محور المقاومة” الذي تقوده إيران تعرض لكوارث و مصائب أثبتت فشل الاستراتيجية الايرانية القائمة على “إثارة الشغب من أجل الابتزاز السياسي”
ايران تقول ان الحوثيين يقررون بانفسم
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ويصنعون الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بانفسهم
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وترامب يقول.. انهم يتلقون الاسلحة والاوامر من ايران بانفسهم..
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وانا اقول ان الايرانيون يفترون ويصدقون ما افتروه بانفسهم..
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ولا يجب محاربة امريكا من خلال ادرعها العرب.. بل وجب عليهم مواجهة امريكا بانفسهم..
بعدما توعد بفتح أبواب الحجيم على المقاومة إن لم ينصاعوا لأوامره بالإفراج الفوري عن الرهائن، ولم يأبهوا له، وبعد أن أنذر أنصار الله بفتح أبواب الجحيم إن لم يعلنوا استسلامهم ففاجأوه بمحاولة إغراق حاملة طائراته مرتين متتاليتين
انت تكرههم و نحن نحبهم و ندعو لهم بالنصر
المبهورون بقوة أمريكا وسطوتها ونظامها السياسي يظنون بأن حروب أمريكا ومواجهاتها الخارجية تمليها دائماً جهات سيادية متعددة ومراكز أبحاث متخصصة واستخبارات مطلعة، لتصب بين يدي الرئيس الذي يتخذ القرارات الرشيدة التي تخدم فقط مصالح بلاده، لكن الواقع يخالف ذلك، فهزيمة امريكا المهينة في افغانستان، وهروب قواتها العسكرية مهرولة مع عملائها الأفغان ليست عنا ببعيد، ومن قبلها هزيمتها في فيتنام، التي أدت إلى شبه انهيار في اقتصاد أمريكا، وتدهور مكانتها الدولية بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها فيهما، ويبدو أن ترامب سيورط بلاده في حرب عبثية أخرى في اليمن وإيران ستؤدي إلى مزيد من ارتكاب جرائم الحرب المدانة ضد المدنيين فيهما، قبل أن تنطوي على نفسها وتنعزل مرة أخرى.
عندما سألوا احد مناهضي العبودية في امريكا عن اهم التحديات التي واجهته اثناء نشاطه لتحرير العبيد اجاب ان اكبر مشكلة كانت هي اقناع العبيد انهم احرار وانهم يستحقوا الحرية، وكان يعتبر ان اجتياز تلك العقبة هو مفتاح المضي نحو الحرية. فقد كان العبيد يرضون بما كانوا يعتبرونه استقرار وحياة آمنة.
ينطبق الامر على ادرع ايران.. بحيث الاحرار هنا هم الفرس.. وادرعها تتشبث بعبودية الملالي ظنا منها انهم سيمنحونهم الحرية..
الايراني لايزال يعيش في وهم انه اداة مفيدة للامريكان ، يبدو انهم الى الان غير مقتنعين ان اسيادهم الامريكان قرروا التخلص منهم ومن دورهم ، كما قالها ترامب سيتعلمون بالنار والصواريخ ، اقتصاد فاشل جيش فاشل هزائم استراتيجية ثقيلة كل اسبوع بكل مكان شعب لا يثق بك وكل سنتين ينزل بمظاهرات شديدة ، دولة فاشلة نهايتها التقسيم
انت تتحجج لانه لا شئ يمنعك عن ضرب ايران الا جبنك و رعبك على إسرائيل و ثروات الخليج و فقدان ممرات دولية مهمة انت تضرب قبيلة و تهدد مقاومة لكن انت اجبن من مواجهة ايران برغم على اسلحتك المتفوقة