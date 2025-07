ترامب: إيران كانت محترمة واستأذنت قبل الهجوم.. قالوا نريد إطلاق 14 صاروخاً فوافقت وأسقطناها جميعاً- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران نسّقت بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ الضربة الصاروخية على قاعدة أمريكية في قطر، في أعقاب الغارات الجوية التي استهدفت منشآتها النووية.

وخلال خطاب ألقاه الجمعة بمناسبة إقرار قانون ضريبي جديد، أوضح ترامب أن طهران أبلغت واشنطن مسبقًا بنيّتها الرد على الضربات الجوية، قائلاً إن الإيرانيين “اتصلوا بي بكل احترام وطلبوا إذنًا لإطلاق 14 صاروخًا، فقلت لهم: تفضلوا”.

وسخر ترامب من الضربة الإيرانية قائلاً إن الصواريخ كانت “عالية الجودة وسريعة جدًا”، لكنها “أسقطت جميعها بسهولة”.

President Trump just told the story of how Iran called him to give him a heads up before they counter-attacked the U.S. military 🤯

“So all of a sudden they said, ‘we’re ready.’ They were a little nervous about doing it, I want to tell you.

Can you imagine? They were nice… pic.twitter.com/sgkZhHuQgP

— TheStormHasArrived (@TheStormRedux) July 4, 2025