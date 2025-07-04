سياسة | دولي

ترامب: إيران كانت محترمة واستأذنت قبل الهجوم.. قالوا نريد إطلاق 14 صاروخاً فوافقت وأسقطناها جميعاً- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران نسّقت بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ الضربة الصاروخية على قاعدة أمريكية في قطر، في أعقاب الغارات الجوية التي استهدفت منشآتها النووية.
وخلال خطاب ألقاه الجمعة بمناسبة إقرار قانون ضريبي جديد، أوضح ترامب أن طهران أبلغت واشنطن مسبقًا بنيّتها الرد على الضربات الجوية، قائلاً إن الإيرانيين “اتصلوا بي بكل احترام وطلبوا إذنًا لإطلاق 14 صاروخًا، فقلت لهم: تفضلوا”.
وسخر ترامب من الضربة الإيرانية قائلاً إن الصواريخ كانت “عالية الجودة وسريعة جدًا”، لكنها “أسقطت جميعها بسهولة”.

في المقابل، أشاد ترامب بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أنها “دُمّرت بالكامل”، وفق وصفه. وأضاف أن الضربة نُفذت عبر عملية معقدة شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود، إلى جانب مقاتلات أمريكية بقيادة طيارين من طراز B2، مشيرًا إلى “كفاءة عالية” في التنفيذ.
وقال ترامب إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت نتائج الضربات، وأضاف أن بلاده تعتزم إنشاء ما وصفه بـ”القبة الذهبية” لحمايتها من أي تهديدات خارجية.
وأكد ترامب أن إيران أبدت استعدادها للتفاوض مع واشنطن، مشيرًا إلى أن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتولى إدارة المحادثات الجارية. وقال: “أعتقد أنهم يريدون اللقاء، وأنا أعلم أنهم يريدون اللقاء. وإذا لزم الأمر، سأقوم بذلك”.
(وكالات)

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  1. يقول محمد شهاب:
    يوليو 4, 2025 الساعة 9:06 ص

    مسخرة…
    لكن لا أعلم أين المسخرة؟!
    أهي ترامب أم إيران
    أم اللعبة، التي ضحاياها أبرياء؟!

    في كل الأحوال أرجو السلام في المنطقة

    رد

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