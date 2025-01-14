سياسة | دولي

ترامب: اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع

14 - يناير - 2025

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قد يكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

وأضاف في مقابلة مع موقع “نيوزماكس”: “أنا أفهم أنه تم التوصل إلى مصافحة وهم بصدد إنهاء الاتفاق، ولكن يجب أن يتم ذلك”، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن السفير المقبل لترامب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، موجود في المنطقة وقد التقى مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين في الأيام الماضية. وهو يتعاون عن كثب مع المبعوث الأمريكي المنتهية ولايته للشرق الأوسط، بريت مكغورك، الذي كان في الدوحة لعدة أيام.

وكان ترامب قد حذر الأسبوع الماضي من أن “الجحيم كله” سينفجر على حماس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني. وأعاد تأكيد تحذيره لحماس بأن تتوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين. وقال: “إذا لم يتم ذلك، سيكون هناك الكثير من المشاكل، الكثير من المشاكل كما لم يروا من قبل”.

(أ ب)

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