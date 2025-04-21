ترامب: احتمال كبير لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يسير “بشكل إيجابي”، مبينا أن هناك احتمال كبير للتوصل إلى اتفاق بين البلدين خلال هذا الأسبوع.

جاء ذلك في تصريحات الاثنين، خلال احتفالية عيد الفصح التي أُقيمت في حديقة البيت الأبيض.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع، أجاب ترامب بأن هناك احتمال بشأن ذلك.

وأضاف أن احتمال التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع “مرتفع جدًا”.

وكان ترامب قد وجه يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري رسالة إلى كل من روسيا وأوكرانيا، حيث قال إن بلاده تريد “إنهاء هذا الأمر بسرعة”.

وأضاف: “لا يوجد عدد محدد من الأيام لإبرام الاتفاق، لكننا نريد أن نرى نهاية هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تقترب حاليًا من الوصول إلى نتيجة”.

وفي 18 مارس/ آذار الفائت، بحث ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال استغرق نحو ساعتين ونصف.

وعقب الاتصال، أعلن ترامب على منصة “تروث سوشيال” أنه اتفق مع بوتين، على وقف فوري لاستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كل من أوكرانيا وروسيا.

كما شهدت مدينة جدة السعودية، في مارس الماضي محادثات أمريكية أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

وفيما يخص سير المفاوضات مع إيران، وصف ترامب المحادثات بين واشنطن وطهران بأنها “جيدة جدًا”.

واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن السبت قبل الماضي، حيث لاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها “إيجابية للغاية وبناءة”.

ومحادثات السبت هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي التاريخي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

والسبت، استضافت روما الإيطالية الجولة الثانية من مفاوضات البرنامج النووي في مقر إقامة السفير العماني.

والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.

(الأناضول)